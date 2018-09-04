Сразу после Дня знаний жители Фрунзенского района г. Владимира смогли оценить новую рекреационною зону возле Красносельского пруда на ул. Комиссарова. Теперь это не замусоренный пруд с ..

Сразу после Дня знаний жители Фрунзенского района г. Владимира смогли оценить новую рекреационною зону возле Красносельского пруда на ул. Комиссарова. Теперь это не замусоренный пруд с неухоженной территорией, хаотично растущими деревьями и кустарником, десятками гаражей вокруг, а настоящее место притяжения для прогулок и отдыха с детьми с шикарной детской площадкой, мощеными дорожками, фонарями, скамейками, мостиком и организованными спусками к воде.Но не все знают, что существенный вклад в преображение этого знакового для горожан места внесло предприятие «БИОТУМ». Его сотрудники очистили территорию пруда от мусора в рамках общегородского субботника в апреле этого года, а само предприятие выступило спонсором итоговых работ по восстановлению и улучшению пруда, чтобы жители микрорайона «Доброе» и все жители города как можно скорее смогли насладиться облагороженным пространством. На прошлой неделе состоялась финальная очистка водоема от донных отложений, его дноуглубление, выравнивание и планировка берегов.Напомним, что Красносельский пруд находился в списках общественных пространств, за которые голосовали жители в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 г. и уверенно выбивался в лидеры по количеству голосов. Однако по итогам народного голосования победителем в г. Владимире стал Соловьиный пруд на улице Студенческой. Несмотря на это, власти города, по поручению губернатора области, вне конкурса решили провести благоустройство и очистку пруда. А еще до начала строительных работ, 21 апреля 2018 г. силами сотрудников «БИОТУМа» территория пруда была очищена от скопившегося бытового мусора. В рамках общегородского субботника биотумовцами было собрано 200 мешков с мусором, которые едва поместились в «КАМАЗ».Артур Геннадьевич Азаев, генеральный директор НПП «БИОТУМ»: «Наше предприятие строго следует мировым стандартам в области экологической ответственности, инвестируя в новые технологии, значительно уменьшающие нагрузку на окружающую среду. Однако мы понимаем, что уважительное отношение к окружающей среде – это не только современные технологии производства и системы очистки, это еще и забота о природе. В подтверждение своих слов предприятие часто поддерживает различные экологические акции и инициативы, традиционно выходит на общегородские субботники.Во Фрунзенском районе г. Владимира живет каждый пятый сотрудник нашего предприятия, поэтому выйти на очередной субботник именно к Красносельскому пруду на ул. Комиссарова было в том числе инициативой коллектива. Зная, как этот пруд важен для горожан нашим предприятием также было принято решение выделить значительную сумму для скорейшего завершения всех необходимых работ по благоустройству и своевременному открытию рекреационной зоны вокруг пруда. Будем стараться и дальше по мере сил помогать городу становиться лучше».