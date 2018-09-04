1 сентября в микрорайоне Юрьевец прошли праздничные гуляния. Поводов было сразу два – День знаний и 54-й по счету День рождения самого микрорайона. Администрация Ленинского района совместно ..

1 сентября в микрорайоне Юрьевец прошли праздничные гуляния. Поводов было сразу два – День знаний и 54-й по счету День рождения самого микрорайона. Администрация Ленинского района совместно «БИОТУМом» и другими организациями и предприятиями, находящимися на данной территории, подготовила развлекательную программу в рамках празднования Дня микрорайона.Основная площадка праздника находилась рядом со зданием администрации микрорайона по адресу - Институтский городок д.1. Подарком жителям от предприятия «БИОТУМ» и Владимирской шахматной Федерации стали сеансы одновременной игры в шахматы и шашки, принять участие в которых мог любой желающий. Сеансерами выступили: Бундина Людмила Александровна, депутат Совета народных депутатов г. Владимира, кандидат в мастера спорта по шахматам и Михаил Ананьин, руководитель городского шахматно-шашечного клуба, кандидат в мастера спорта по шашкам. Сразиться с гроссмейстерами из Владимирской шахматной федерации вышло около 30 участников, среди которых оказался и заместитель главы администрации города Дмитрий Норихин, у которого были все шансы на победу. Но опытная шахматистка Людмила Бундина все-таки смогла переиграть Дмитрия Норихина, несмотря на подсказки градоначальника Андрея Шохина.Александр Максимов, глава Ленинского района г. Владимира: «Каждый год мы делаем микрорайон лучше и краше. Благодарим компанию «БИОТУМ», которая стала для нас родной, которая постоянно принимает участие в жизни города и микрорайона. Мы очень рады, что предприятие устраивает подобные шахматные турниры и прививает любовь дошкольников и школьников к этому виду спорта».По окончанию последней партии состоялось торжественное награждение лучших игроков ценными призами, а грамоты от предприятия «БИОТУМ» и ВШФ получили все участники. Также в рамках праздника была экспонирована фотовыставка «БИОТУМ: ДО И ПОСЛЕ», на которой видно, как на месте бывших военных складов в кратчайшие сроки выросло современное инновационное предприятие по производству строительных материалов для дорожного и градостроительства, а мини подарком любителям необычных фотографий стали позитивные разговорные облачка для фотосессий, которые были приятным дополнением к насыщенной программе праздника.