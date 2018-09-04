Cоседские войны. Вот уже несколько месяцев жители почти десятка многоквартирных домов расположенных на улице Лакина и проспекте Строителей ведут битву за территорию. Дело в том, что люди, живущие в новостройках, решили отгородить свои дома заборами. И всё бы ничего, да вот только вместе с проездом для машин закрыли и проход для людей из домов, что по соседству. Теперь те, кого ограничили в перемещении, вынуждены пробираться к своим пятиэтажкам по разбитым лестницам и овражным тропкам. На чьей стороне правда и кто закон нарушает, узнаете из следующего материала.

Cоседские войны. Вот уже несколько месяцев жители почти десятка многоквартирных домов расположенных на улице Лакина и проспекте Строителей ведут битву за территорию. Дело в том, что люди, живущие в новостройках, решили отгородить свои дома заборами. И всё бы ничего, да вот только вместе с проездом для машин закрыли и проход для людей из домов, что по соседству. Теперь те, кого ограничили в перемещении, вынуждены пробираться к своим пятиэтажкам по разбитым лестницам и овражным тропкам. На чьей стороне правда и кто закон нарушает, узнаете из следующего материала.Возмутитель спокойствия дом номер 42 Г по проспекту Строителей. Именно его жители отгородили свою новостройку забором. Решение принимали на общем собрании, и теперь чужие здесь не могут не только проехать, но и пройти. А ведь через этот двор родители ежедневно вели своих малышей в детский сад, дети шли в школу, прохожие на остановку, жители соседних пятиэтажек - тысячами.Галина Ануфриева житель дома №143 А по ул. Лакина: "Я эту ситуация расцениваю просто как унижение. Люди, которые здесь проживают, они престарелого возраста, и не важно удобно нам ходить или неудобно, это дело второе. Нам ходить просто негде. Нам просто негде ходить".На карте отлично видно: жители скольких домов остались в заложниках. Людям предложили альтернативу. Шагайте в школу, садик и на остановку вот по этой лестнице. Здесь проход открыт. Вот только преодолевают крутые ступени старики с трудом. не в восторге от лестницы и молодые мамы, и родители школьников. До перил достают лишь немногие, да и получить травму здесь может абсолютно любой, не только ребёнок.- Вот, смотрите, как они ходят. Здесь очень опасно. Вот, вот.Екатерина Бахирева, житель дома №141 Б по ул. Лакина: "Сначала надо по этим лесенкам проскакать с коляской, потом спуститься вниз. Зимой заметены все поручни, все ступеньки, она ледяная. С неё только садиться и катиться".Александр Малышев, житель дома №143 А по ул. Лакина: Вот мы ходили, раз, и вот так вот проходили.- А теперь вынуждены?- Вот теперь по лесенке вверх, потом вниз, это тяжело.Самое интересное, чтобы дойти до этой чудо-лестницы жителям пятиэтажек на Лакина необходимо преодолеть ещё несколько спусков и подъёмов.- По пандусу не поедете?- Нет. Я упаду, я просто туда свалюсь. Вот таким макаром мы сходим каждый день.Есть ещё один вариант идти через улицу Яблочкова. Однако путь к ней также труден и тернист. А на самой улице тротуар отсутствует.Назия Автономова, житель дома № 151 по ул. Лакина: "Я теперь иду по этим буеракам, на которых можно сломать ноги и шею. Все дороги перекрыты частными заборами. Безобразие! Нужно же как-то считаться с людьми".Ольга Ксенофонтова, житель дома № 147Б по ул. Лакина: "Конечно, можно обходить вокруг всех домов и вокруг всего района, но это время. Если раньше мы шли до остановки 10 минут, теперь час".Как говорят возмущённые жители, руководство ТСН Черёмушки, а именно они закрыли проход и проезд через двор, особо нуждающимся, например инвалидам из соседних домов ключи выдадут. Вот только, как оказалось, даже имея это электронное устройство, калитку не откроешь.Галина Бирюкова, старшая по дому №143 А по ул. Лакина: "В эти ворота, которые у нас с этой стороны, они замотаны проволокой, пройти здесь люди не смогут, даже если у них будут ключи, они пройти не смогут".Люди уверены, забор установлен незаконно. В доказательства приводят несколько документов. В этой бумаге говорится о том, что часть забор всё-таки вылезает за пределы положенной территории. А здесь управление архитектуры пишет, что автостоянки должны быть открыты.Олег Кокорев, председатель совета дома №143 по улице Лакина: "Запрещается установка заборов, если они не предусмотрены проектом. Данный забор проектно-сметной документацией не предусмотрен. В этих нормативных документах написано, категорически запрещается перекрывать сложившиеся пешеходные связи".На собрание приехал и представитель власти. Сергею Кругликову показали документацию и все проблемные моменты, с которыми теперь сталкиваются тысячи жителей Октябрьского района. По словам заместителя главы районной администрации, есть два выхода из ситуации: либо через суд добиваться демонтажа забора, либо договариваться.Сергей Кругликов, зам.главы администрации Октябрьского района: Это ваш сосед и там тоже сосед. Мы - соседи, так давайте между собой просто договоримся.- О диалоге говорим только мы, они против.- У вас не получается диалог?- Не у нас, а у них.- Мы пришли, давайте попробуем на троих. Вы - старший по дому. Берём вас, идём туда и втроём пытаемся разговаривать.- Давайте.Идём договариваться. Однако представитель ТСН "Черёмушки" на контакт идёт не охотно. Более того сразу заявляет, что он человек высокого статуса.- Давайте я вам расскажу мнение другой стороны, но на прессу я разговаривать не буду.- Почему?- Потому что я госслужащий и мне проблемы на работе не нужны.- Вы же обещали в дневное время, что двери не будут закрываться?- Мы не можем открыть ту калитку, её сломают. Насколько я знаю, есть договорённость убрать полусферы и открыть калитку. Если эти договорённости будут соблюдены, то это будет выполнено. Мы держали калитки открытыми на дневное время, полусферы никто не убирал.По словам жителей, представитель ТСН, который называет себя госслужащим, калитки прохожим всё-таки открыл. Однако заявил, явление это временное. Перемещаться безопасным маршрутом людям разрешили только неделю. Видимо, чтобы не нервировать граждан перед выборами. После 9 сентября ситуация вновь будет не в пользу прохожих и калитки снова закроют.