На Большой кольцевой линии (БКЛ) началось сооружение левого перегонного тоннеля от станции Мневники до Улицы Народного ополчения. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

На Большой кольцевой линии (БКЛ) началось сооружение левого перегонноготоннеля от станции "Мневники" до "Улицы Народного ополчения".Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.По его словам, проходка тоннеля будет вестись на глубине от 22 до 48 метров."Он пройдет под каналом им. Москвы, а затем вблизи опор эстакады развязкина пересечении трассы Краснопресненского проспекта с улицей Народногоополчения", – уточнил руководитель столичного стройкомплекса.Хуснуллин отметил, что новый участок будет строиться в скальных иполускальных породах. Расстояние от свода тоннеля до дна канала составит около13 метро, добавил он.Возводить левый тоннель от "Мневников" до "Улицы Народногоополчения" будет тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК)Herrenknecht S-798, который был назван "Ольга". Он пройдет 1873метра, сообщилпервый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.Ранее этот комплекс использовался при строительстве тоннеля от станции"Жулебино" до "Лермонтовского проспекта"Таганско-Краснопресненской линии и при проходке от "УлицыДмитриевского" до "Косино" на Кожуховской (Некрасовской) ветке.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Большая кольцевая линия станет самымграндиозным проектом за всю историю столичного метростроения. Новыйпересадочный контур протянется на 69 километров, на нем будет 31 станция. С нихможно будет сделать 19 пересадок на радиальные линии подземки, четыре – наМосковское центральное кольцо (МЦК), 11 – на линии железной дороги и пять 5 -на будущие первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).На станциях БКЛ появятся полноценные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ),которые обеспечат комфортные пересадки для пассажиров сразу нескольких видов транспорта– метрополитена, наземного общественного и личного, а также железной дороги.Как отметил ранее Альберт Суниев, пересадка с одного транспорта на другойбудет организована по принципу "сухие ноги" – весь процесс будетпроисходить в помещениях, пассажирам не придется выходить на улицу."Транспортные хабы БКЛ станут новыми точками притяжения за пределами городскогоцентра, обеспеченных транспортной инфраструктурой в шаговой доступности", –сказал он.Напомним, первый участок Большой кольцевой линии от "Деловогоцентра" до "Петровского парка" с пятью станциями был открыт вфеврале этого года. В ближайшие месяцы будет запущена станция"Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Затем дляпассажиров станут доступны восточный и северо-восточный участки БКЛ. Полностьюзамкнуть большое метрокольцо планируется через несколько лет. В настоящиймомент работы идут на всем протяжении нового контура.