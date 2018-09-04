Телеведущая Ксения Бородина ответила на обвинения в
неуважении к жертвам трагедии в Беслане. Звезда отметила, что ее неправильно поняли.
Телеведущая Ксения Бородина ответила на обвинения в
неуважении к жертвам трагедии в Беслане. Звезда отметила, что ее неправильно поняли.
Ксения и ее старшая дочь Маруся посетили торжественную
школьную линейку. Сразу после мероприятия Бородина, как обычно отчиталась в личном Instagram о прошедшем мероприятии. В Stories она опубликовала видеозапись, на
которой в небо взмывает не одна сотня белых шаров.
Громко смеясь, телеведущая отметила, что организаторам
необходимо было выбрать другой цвет для воздушных шариков, поскольку те слились
с небом. "Хорошо продумано, белые шары – не видно" – отметила Бородина на видео.
Фолловеры тут же раскритиковали звезду за дремучесть и черствость.
Они сообщили Ксении, что белый цвет в данном случае символизирует души погибших
в ходе террористического акта в Беслане. По словам, пользователей Сети 3
сентября по всей стране прошла памятная акция, в ходе которой, в школах перед
началом занятий запускали в небо шары. "Это не смешно!!! Шары Запускали в память
о погибших в Беслане. Снимать это на телефон, смеяться. Просто фу. Стыдно!!! (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала
Ксении разгневанная поклонница. После ролик исчез со страницы звезды, однако ушлые интернет-обыватели успели его скопировать и слить в Интернет.
Ответ знаменитости не заставил себя долго ждать. "Т-Тупость.
В нашей школе запускали шары в честь начала учебного года!!! Если бы это была
память погибшим, я никогда бы не смеялась! Я же не идиотка, как некоторым
хотелось бы", – оправдалась звезда.
Напомним, 14 лет назад, 1 сентября в школу №1 в города
Беслана проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их
родственников. Трое суток 1128 человек были в плену у бандитов. В ходе
чудовищного теракта погибли порядка 350 человек. События в Беслане – это общая
трагедия для всех жителей России.