Представители британского минздрава придумали онлайн-тест, который позволяет определить, насколько здорово ваше сердце. После его прохождения ученые дают советы по улучшению здоровья, которые могут помочь продлить жизнь.

Представители британского минздрава придумали онлайн-тест, который позволяет определить, насколько здорово ваше сердце. После его прохождения ученые дают советы по улучшению здоровья, которые могут помочь продлить жизнь.В интернет-опроснике нужно указывать рост, возраст, вес, а также ваши вредные привычки, уровень холестерина в крови и артериальное давление. Кроме того, исследователи спрашивают, были ли среди ваших близких родственников люди с сердечными заболеваниями.После ответа на эти вопросы программа покажет, сколько лет вашему сердцу, и сколько лет вы предположительно проживете без проблем с сердцем.В финале авторы проекта приводят ряд советов по снижению веса и устранению проблем, связанных со здоровьем.Каковы в среднем результаты этого теста? Врачи пишут, что 78 процентов из тех, кто ответил на их вопросы узнали, что их сердце старше их возраст. При этом у 34 процентов жизненно важный орган старше их на пять лет, а у 14 – на 10 лет.Разумеется, это не точный диагноз, за ним следует обратиться к врачу.