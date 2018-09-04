Пожилой лабрадор Бо из британского города Кейли, графство Западный Йоркшир, стал знаменитостью благодаря своей необычной внешности. Псу удалили часть морды, и теперь он одновременно похож на лабрадора и мопса. У Бо нет носа.

Пожилой лабрадор Бо из британского города Кейли, графство Западный Йоркшир, стал знаменитостью благодаря своей необычной внешности. Псу удалили часть морды, и теперь он одновременно похож на лабрадора и мопса. У Бо нет носа, сообщает Daily Mail.В 2016 году на носу у пса возникла злокачественная опухоль, которую пришлось срочно оперировать. Таким образом, Бо удалили значительную часть носа. Сперва лабрадор выглядел плохо, но потом оправился, отрастил шерсть и усы, и сегодня его часто принимают за аномально крупного мопса.35-летний Пэдди Морэлл, хозяин Бо, говорит, что очень его любит, и называет необычную внешность питомца одной из его главных особенностей.Ранее сообщалось, что на весь Интернет прославился пес из США, умеющий корчить жуткие рожи.