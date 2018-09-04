Мария Голубкина стала гостьей программы Бориса Корчевникова Судьба человека. Актриса рассказала об отчиме -легендарном артисте Андрее Миронове и бывшем муже шоумене Николае Фоменко.

Мария Голубкина стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьбачеловека". Актриса рассказала об отчиме -легендарном артисте Андрее Миронове и бывшеммуже шоумене Николае Фоменко.Мария поведала, что всегда считала Миронова отцом и о том, что он ей не родной узнала случайно. Она вспоминает, что актер и ее мать артистка Лариса Голубкина всегда придерживались весьма жестких методоввоспитания. По словам женщины, ее родители были плохими педагогами."Если говорить честно, то он был истерически-психическим, – вспоминает Голубкина отчима. – Японимаю, что у него все время болела голова. У него была аневризма. Но, думаю, этодоставляло ему удовольствие. Он все время орал на меня. Морда красная. Маматоже на меня кричала по любому поводу и доводила до истерики. Но папа меня таквоспитывал, а мама просто выносила мозги. Папа много работал, но в перерывах онвсе же пытался меня воспитывать. А мама вообще не занималась детьми. Все, что яумею, это благодаря ему".Марии было 13 лет, когда Миронова не стало. Артист был нагастролях в Риге. Ему стало плохо прямо во время спектакля "Безумный день, или ЖенитьбаФигаро". Его жена и падчерица были рядом в Юрмале. Голубкина призналась, чтовпервые увидела смерть так близко. Будущая актриса очень любила отчима и тяжело принялаего смерть. Долгое время она не могла смириться с потерей, некоторое время даже носила одежду отца.Также в беседе была затронута личная жизнь артистки. Первым ее мужембыл шоумен Николай Фоменко. Они поженились, когда Марии был 21 год. Пара счастливопрожила в браке 13 лет, у них появилось двое детей. О расставании они сообщили по радио, в прямом эфире. "Так бывает, когда надоел муж. Не знаю, вкакой-то момент мне все надоело, я устало от него", – сообщила артистка.Голубкина отметила, что с Фоменко они остались друзьями, хотя развод был оченьтяжелым.В прошлом году поклонникам стало известно о романе актрисы ссыном звезды "Шерлока Холмса" Бориса Ливанова. Однако эти отношения несложились. Сейчас Мария живет вместе с матерью.