Мария Голубкина стала гостьей программы Бориса Корчевникова Судьба
человека. Актриса рассказала об отчиме -легендарном артисте Андрее Миронове и бывшем
муже шоумене Николае Фоменко.
Мария Голубкина стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба
человека". Актриса рассказала об отчиме -легендарном артисте Андрее Миронове и бывшем
муже шоумене Николае Фоменко.
Мария поведала, что всегда считала Миронова отцом и о том, что он ей не родной узнала случайно. Она вспоминает, что актер и ее мать артистка Лариса Голубкина всегда придерживались весьма жестких методов
воспитания. По словам женщины, ее родители были плохими педагогами.
"Если говорить честно, то он был истерически-психическим, – вспоминает Голубкина отчима. – Я
понимаю, что у него все время болела голова. У него была аневризма. Но, думаю, это
доставляло ему удовольствие. Он все время орал на меня. Морда красная. Мама
тоже на меня кричала по любому поводу и доводила до истерики. Но папа меня так
воспитывал, а мама просто выносила мозги. Папа много работал, но в перерывах он
все же пытался меня воспитывать. А мама вообще не занималась детьми. Все, что я
умею, это благодаря ему".
Марии было 13 лет, когда Миронова не стало. Артист был на
гастролях в Риге. Ему стало плохо прямо во время спектакля "Безумный день, или Женитьба
Фигаро". Его жена и падчерица были рядом в Юрмале. Голубкина призналась, что
впервые увидела смерть так близко. Будущая актриса очень любила отчима и тяжело приняла
его смерть. Долгое время она не могла смириться с потерей, некоторое время даже носила одежду отца.
Также в беседе была затронута личная жизнь артистки. Первым ее мужем
был шоумен Николай Фоменко. Они поженились, когда Марии был 21 год. Пара счастливо
прожила в браке 13 лет, у них появилось двое детей. О расставании они сообщили по радио, в прямом эфире
. "Так бывает, когда надоел муж. Не знаю, в
какой-то момент мне все надоело, я устало от него", – сообщила артистка.
Голубкина отметила, что с Фоменко они остались друзьями, хотя развод был очень
тяжелым.
В прошлом году поклонникам стало известно о романе актрисы с
сыном звезды "Шерлока Холмса" Бориса Ливанова. Однако эти отношения не
сложились. Сейчас Мария живет вместе с матерью.