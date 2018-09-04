Новые испытания, новая любовь, новые крутые повороты судьбы: на телеканале Россия 1 - долгожданная премьера. Продолжение сериала Челночницы, вызвавшего огромный зрительский интерес. Конец 90-х: жизнь умных, сильных, независимых героинь этой драматической истории, кажется, вошла в спокойное русло. Но это только кажется.

Новые испытания, новая любовь, новые крутые повороты судьбы: на телеканале "Россия 1" — долгожданная премьера. Продолжение сериала "Челночницы", вызвавшего огромный зрительский интерес. Конец 90-х: жизнь умных, сильных, независимых героинь этой драматической истории, кажется, вошла в спокойное русло. Но это только кажется.У челночниц теперь все по-новому. Действие продолжения разворачивается спустя 4 года после событий первой части. Ольга станет директором и попробует из базара сделать цивилизованный рынок, а Зоя Викторовна ищет покаяния после убийства сына и не может найти. Останется ли она в монастыре, когда теперь и ее племяннице, которая стала бизнес-леди, грозит бандитская расправа?"Борьба за выживание, вопрос о том, идти ли на компромиссы в каких-то ситуациях, в общем, там достаточно серьезно героинь наших ломает жизнь и судьба, новые испытания какие-то подкидывает", — рассказывает актриса Мария Порошина.Героини, которых в тяжелые, переходные времена жизнь заставила взять все в свои руки, уже не могут доверить эту жизнь никому. Первый сезон сериала о сильных женщинах стал одним из самых популярных на отечественном телевидении. Долгожданное продолжение обещает не подвести старых поклонников и удивить новых зрителей.Кино, которое не просто возвращает зрителей в не столь далекое наше прошлое, но и заставляет задуматься о настоящем. "Есть интересные вещи, которые можно и самой поанализировать, и другим рассказать, и подумать как нам выбираться из наших горестей, печалей", — рассуждает народная артистка РФ Ирина Розанова.Долгожданная новая встреча со знакомой бригадой челночниц уже сегодня, 3 сентября, вечером, сразу после больших вечерних вестей, в 21:00. Не пропустите!