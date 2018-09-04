Следственный комитет России начал проверку после чудовищной истории с пациенткой московского хосписа. Пожилую женщину пытались выкрасть из больницы люди, которые назвались то ли родственниками, то ли доверителями. Впрочем, есть подозрение, что одинокую пенсионерку преследуют черные риелторы. И интересует их трехкомнатная квартира.

Следственный комитет России начал проверку после чудовищной истории с пациенткой московского хосписа. Пожилую женщину пытались выкрасть из больницы люди, которые назвались то ли родственниками, то ли доверителями. Впрочем, есть подозрение, что одинокую пенсионерку преследуют черные риелторы. И интересует их трехкомнатная квартира.Это посещение больше походило на спланированную акцию. Три человека во главе с этой женщиной, представившейся Нарине Даниелян, буквально потребовали выписать пенсионерку Ирину Сердобольскую. На просьбу показать документы, синхронно включили видеокамеры. В адрес врачей посыпались угрозы."Вы не лечите человека! Вы вымогали у нее деньги! — Никто не вымогал! — Вы молчите!"Атаку удалось отбить только с помощью полиции. Пенсионерку спрятали от неизвестных в другом медучреждении. Но, не прошло и недели, как троица заявилась и туда. Дальше все по сценарию."Руки от меня! Убери от меня руки!"На этот раз Даниелян удалось прорваться в палату. И она буквально вцепилась в пенсионерку Сердобольскую."Она держала ее за руку, не отпуская. Потом встала вот здесь вот".О том, что родственников у нее нет, Ирина Сердобольская заявила сразу. А еще попросила не пускать к ней Нарине Даниелян. При этом выяснилось, что до поступления в больницу, куда пенсионерку привезли с переломами руки и плеча, она и Даниелян жили в одной квартире."Эти люди появились в ее жизни не вчера и не позавчера. Как я понимаю они жили на ее пенсию, они не платили квартплату. Я говорю — а дома вы когда были, вы гуляли? Она говорит — нет, не гуляла, но меня иногда вывозили. Куда вывозили? Ну, по делам. Связанным с квартирой? Да", — рассказывает Нюта Федермессер, директор центра полиативной помощи департамента здравоохранения Москвы.В этом доме на Каширском шоссе , а точнее в трехкомнатной квартире пенсионерки Сердобольской Даниелян по словам соседей появилась несколько лет назад."В один момент появилась гражданка Даниелян с каким-то мужчиной и стали проживать там же. Мы сначала подумали, что они как бы ей делают ремонт. Но прошло полгода и, они все там проживали. И в один момент туда просто вселяется вся ее семья. Там человек 6-8. И они стали выносить оттуда ее вещи на помойку. Книги, старый аквариум", — говорит Альбина Ахмадиева, соседка.Пенсионерку Сердобольскую с тех пор в подъезде не видели. Однажды соседи все-таки решились позвонить в квартиру."Только переступил порог квартиры, как сзади я получил удар по голове. Заломили руки", — делится воспоминаниями Игорь Демин, сосед."Вся семья принимала участие. Сама Даниелян, ее мать, ее сестра, которая, кстати, насколько мы знаем, в 2012-13 годах находилась в федеральном розыске", — дополняет рассказ Ахмадиева.Фамилия Даниелян не раз мелькала в криминальных сводках. В 2010 году в Санкт-Петербурге семейную банду даже осудили за мошенничество с квартирами. Правда, сроки дали условные."Расследовалось уголовное дело в отношении Артура Даниеляна, а также Нарине Даниелян", — сообщил Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.Нарине Даниелян уверяет, что не имеет никакого отношения к Даниелянам, наследившим в Санкт-Петербурге. Но и внятно объяснить, что она делает в квартире московской пенсионерки, тоже не может."Нарине Меликовна? — Да, слушаю вас. — Вы приходили в больницу за Ириной Александровной Сердобольской. Вы ее родственница? Что вас с ней связывает? — Послушайте! Это ваш номер телефона, уважаемый Денис? — Да. — Вы знаете, я вам тогда перезвоню".Полиция, несмотря на многочисленные просьбы, в ситуацию пока не вмешивается. Зато сами соседи пенсионерки выводы уже сделали."Все это сводится к одному. Пытаются отжать квартиру и продать ее с молотка", — полагает Юрий Асанов.