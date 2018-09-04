Ведущие футбольные клубы Европы вовсю готовятся к старту группового турнира Лиги чемпионов. Московский ЦСКА представил список из 29 игроков для участия в розыгрыше главного евротурнира. В основной список А вошли 20 игроков, а в список В – девять, включая Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова.

Ведущие футбольные клубы Европы вовсю готовятся к старту группового турнира Лиги чемпионов. Московский ЦСКА представил список из 29 игроков для участия в розыгрыше главного евротурнира сезона-2018-2019. В основной список "А" вошли 20 игроков, а в список "В" – девять, включая Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова.Команды-участницы обязаны представить два списка и второй – это состав молодых игроков и воспитанников клуба. В армейский список "В" вместе с Чаловым и Жамалетдиновым включены Хетаг Хосонов, Виталий Жиронкин, Тимур Пухов, Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян и Константин Кучаев.Основной список "А" выглядит так: вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун, полевые игроки Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Виктор Васин, Алан Дзагоев, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиан Бистрович, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Абель Эрнандес, Такума Нисимура.#ЦСКА заявил 2⃣9⃣ (!) футболистов на Лигу чемпионов-2018/19Полный список ➡ https://t.co/KMf5Z4NHWG pic.twitter.com/x47mWDgkDy— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 сентября 2018 г.На групповой стадии нынешней Лиги чемпионов команды ЦСКА сыграет с мадридским "Реалом", итальянской "Ромой" и чешской "Викторией" из города Пльзень. Турнир стартует в конце сентября и продлится до начала зимы.