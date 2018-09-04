Президент США Дональд Трамп приказал главе Пентагона убить Башара Асада. Произошло это в апреле 2017 года, но Джеймс Мэттис так и не исполнил приказ.

Президент США Дональд Трамп приказал главе Пентагона убить БашараАсада. Произошло это в апреле 2017 года, но Джеймс Мэттис так и не исполнилприказ."Давайте убьем его! Пойдем! Давайте... убьем всех их!" -кричал Трамп по телефону, обращаясь к Мэттису, используя непечатные выражения.Выслушав разозленного Трампа, министр обороны спокойноответил президенту, что займется этим вопросом; повесил трубку и сказал своемупомощнику, что они ничего делать не будут.Тайну раскрыл известный американский журналист Боб Вудворд всвоей книге "Страх. Трамп в Белом доме". Интересно, что она еще не поступила впродажу, а на прилавках появится в трагический для всей Америки день – 11сентября.Выдержки из книги публикует газета The Washington Post. Поинформации автора книги, эпизод с телефонным разговором мел место после того,как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака,ответственность за которую американское правительство тогда возложило на властиСирии.В ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар посирийской правительственной авиабазеШайрат. Атака была проведена под предлогом хранения там химических веществ.Стоит отметить, что в эти дни в Сирии, все в той жепровинции Идлиб, сложилась аналогичная ситуация. Несколько дней назад МинобороныРоссии предупредили о провокациях с применением химоружия, которые готовятбоевики. Фейковые атаки должны традиционно стать сигналом Западу к началубомбардиров сил Башара Асада.К тому же не прекращаются нападения на российских военных своздуха. Последний раз с помощью беспилотников, вылетевших из Идлиба, боевикиатаковали нашу базу в Латакии 2 сентября.