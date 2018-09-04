Президент США Дональд Трамп приказал главе Пентагона убить Башара
Асада. Произошло это в апреле 2017 года, но Джеймс Мэттис так и не исполнил
приказ.
Президент США Дональд Трамп приказал главе Пентагона убить Башара
Асада. Произошло это в апреле 2017 года, но Джеймс Мэттис так и не исполнил
приказ.
"Давайте убьем его! Пойдем! Давайте... убьем всех их!" -
кричал Трамп по телефону, обращаясь к Мэттису, используя непечатные выражения.
Выслушав разозленного Трампа, министр обороны спокойно
ответил президенту, что займется этим вопросом; повесил трубку и сказал своему
помощнику, что они ничего делать не будут.
Тайну раскрыл известный американский журналист Боб Вудворд в
своей книге "Страх. Трамп в Белом доме". Интересно, что она еще не поступила в
продажу, а на прилавках появится в трагический для всей Америки день – 11
сентября.
Выдержки из книги публикует газета The Washington Post. По
информации автора книги, эпизод с телефонным разговором мел место после того,
как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака,
ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти
Сирии.
В ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по
сирийской правительственной авиабазе
Шайрат. Атака была проведена под предлогом хранения там химических веществ.
Стоит отметить, что в эти дни в Сирии, все в той же
провинции Идлиб, сложилась аналогичная ситуация. Несколько дней назад Минобороны
России предупредили о провокациях с применением химоружия, которые готовят
боевики. Фейковые атаки должны традиционно стать сигналом Западу к началу
бомбардиров сил Башара Асада.
К тому же не прекращаются нападения на российских военных с
воздуха. Последний раз с помощью беспилотников, вылетевших из Идлиба, боевики
атаковали нашу базу в Латакии 2 сентября.