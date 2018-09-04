Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил запрос в Генпрокуратуру России и министерство внутренних дел. Парламентарий просит дать оценку действиям губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который убил спящего медведя во время зимней охоты. Соответствующий ролик размещен в Сети.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственностии земельным отношениям Николай Николаев направил запрос в Генпрокуратуру Россиии министерство внутренних дел. Парламентарий просит дать оценку действиямгубернатора Иркутской области Сергея Левченко, который убил спящего медведя вовремя зимней охоты. Соответствующий ролик размещен в Сети.По словам законодателя, он посмотрелвидео, где чиновник охотится на медведя. "Дело происходит зимой. Какизвестно, медведи зимой спят. С гербом региона на рукаве, в окружениимногочисленных помощников, губернатор сначала пристреливает чужое ружье, послечего его подводят к берлоге, где губернатор попросту убивает спящего медведядвумя выстрелами в голову", – написал Николаев на своей странице в однойиз социальных сетей.Затем, отметил депутат, на труп животного набрасывают петлюи вытаскивают его из берлоги. "Поступок, на мой взгляд, недостойный нигубернатора, ни сибиряка, ни мужчины", – прокомментировал произошедшеезаконодатель. Николаев направил запрос в Генеральную прокуратуру и министерствовнутренних дел. "Свою оценку должны дать правоохранители", – добавил он.Также парламентарий напомнил, что в 2018 году проходитНациональный лесной форум, одной из площадок которого является "Охота иохотничье хозяйство". На ней собираются охотники, охотпользователи, ученые. "Мыговорим о развитии вольерной охоты, когда охотпользователь охотится на ту дичь,которую сам и вырастил. Мы говорим о противодействии браконьерству, оразграничении промысловой и любительской охоты", – отметил законодатель.По его словам, готовятся соответствующие нормативно-правовыеинициативы. Вместе с тем Николаев подчеркнул, что ни в одном документе не сказано о разрешении на убийство спящего в берлогеживотного.Напомним, в марте этого года в России былаконтактная притравка. Резонансный документ был окончательно принят Госдумой 14февраля и одобрен сенаторами 28 февраля. Инициаторами поправок стала группадепутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.Согласно закону, при использовании животных длядрессировки охотничьих собак между ними должны устанавливаться специальные ограждения,которые защитят диких зверей от причинения им вреда. Отдельнооговаривается, что подготовка может вестись только в отношении определенныхпород собак, в охотничьих угодьях с применением способов, которые исключают жестокоеобращение с животными.