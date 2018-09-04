Директор китайского детского сада станцевала на шесте перед воспитанниками в первый день учебы. Из=за этого женщина лишилась работы.

Директор китайского детского сада станцевала на шесте перед воспитанниками в первый день учебы. Из=за этого женщина лишилась работы.Провокационное видео появилось в своем Twitter журналист Майкл Стэндарт. Он снял ролик во время линейки в честь начала учебного года в детском саду города Шэньчжэнь. Директор, в свою очередь, назвала танцы на шесте "хорошим международным упражнением". Она призналась, что выступала вместе с членами своего танцевального коллектива. Большинство родители возмутились произошедшим и забрали своих детей из детского сада. Они испугались, что зрещиле может повлиять на психическое здоровье детей.