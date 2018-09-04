Украинские силовики сформировали в Донбассе ударную группировку, превышающую 12 тысяч человек, для атаки на позиции сил ДНР на мариупольском направлении.

Украинские силовики сформировали в Донбассе ударную группировку, превышающую 12 тысяч человек, для атаки на позиции сил ДНР на мариупольском направлении.Об этом проинформировал мировую общественность замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.По его словам, в ударную группировку включены бригады десантников, морской пехоты, горно-штурмового подразделения и мотострелки. Действия частей поддерживает артиллерия.Басурин отметил, что в задачу ударного "кулака" входит захват Коминтерново, Широкино и еще нескольких населенных пунктов на юге ДНР, с тем, чтобы выйти на рубеж границ с Россией.По данным представителя оперативного командования республики, наступление может начаться уже 14 сентября.