Это связано с природным возгоранием на территории Петушинского района
Это связано с природным возгоранием на территории Петушинского района
С 1 сентября по 1 октября во Владимирской области ввели особый противопожарный режим.
Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, это связано с серьезным природным возгоранием на территории Петушинского района. Соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова
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Во время особого режима на территории региона запрещается разведение костров. Штраф для физических лиц - до пяти тысяч рублей, для должностных - до 40 тысяч, юридических лиц - до 500 тысяч.