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<a href="http://33live.ru/novosti/04-09-2018-do-1-oktyabrya-vo-vladimirskoj-oblasti-ustanovili-protivopozharnyj-rezhim.html" target="_blank">До 1 октября во Владимирской области установили противопожарный режим</a> - Это связано с природным возгоранием на территории Петушинского района