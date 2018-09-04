Проект поддержал министр транспорта Евгений Дитрих

Проект поддержал министр транспорта Евгений ДитрихДо 2024 года во Владимирской области планируют построить объездные дороги в обход Александрова и Киржача.Минтранс поддержал этот проект. Об этом стало известно в понедельник, 3 сентября, после встречи губернатора Светланы Орловой и министра Евгений Дитрих.«Необходимость в этих дорогах назрела очень остро: высокая интенсивность транспортного потока связана с близостью столичного региона, с ежегодным увеличением грузового и пассажирского потока, особенно в летний период», - сообщили в пресс-службе администрации региона. Кроме того, стоит вопрос сохранения памятников исторического наследия, которые разрушаются из-за постоянного движения машин. Речь идет об Александровском кремле, который был резиденцией царя Ивана Грозного.До 2019 года городская администрация должна будет разработать проект предстоящего строительства. Деньги на реализацию выделят из федерального бюджета.Также Евгений Дитрих отметил, что что в рамках реализации приоритетного проекта во Владимирской области намерены привести в нормативное состояние более 118 километров региональных дорог, которые будут оборудованы в соответствии с современными требованиями.