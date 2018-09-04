Озеро в подвале. Жители перестали делать запасы на зиму, потому что на пути в подвальное помещение стоит большая вода. Откуда она там появляется и что делать собственникам? В проблеме разбирался Константин Миронов.

Озеро в подвале. Жители перестали делать запасы на зиму, потому что на пути в подвальное помещение стоит большая вода. Откуда она там появляется и что делать собственникам? В проблеме разбирался Константин Миронов.(мкр. Юрьевец)Валентина Зайцева стала часто болеть, причина этому – вода, которая практически постоянно стоит в подвале дома № 4а по Школьному проезду. Два года назад женщина делала ремонт и обнаружила на стенах своей квартиры плесень. В свои 77 лет пенсионерка самостоятельно решила бороться с коммунальным бедствием.Валентина Зайцева, житель дома № 4а по Школьному проезду: "Там стояла вода, под моей квартирой, прям море стояло воды. Мне надо, чтобы она ушла, и я начала копать эту канавку, чтобы она уходила в ливнёвку. Потом оттуда вот, там тоже вода стояла, и вот через это окно вода уходила уже здесь. Славное море, священный Байкал был".Запастись солениями на зиму у жителей также не получается, все сараи давно сгнили и хранить в них что-либо невозможно. Люди мучаются с этой бедой уже не один год, а обращения в управляющие компании дают только временное решение.Нина Иванова, житель дома № 4а по Школьному проезду: "Я сюда боюсь даже ходить. Не знаю, как мы сейчас прошли, ведь всегда по колено было воды. Вот в других городах, у меня сестра живёт в Добром. Там пол деревянный, я говорю: у вас квартира, а не сарай. У них соленья на полочках, картошечка в ящиках, сухота. А у нас такая грязь, такая грязь!"Женщины утверждают, что вода попадает в подвал из трубы водоснабжения, которую давно нужно менять, но этого никто не хочет делать. Самое интересное, что проблема находится прямо по соседству с резиденцией губернатора, обнесённой глухим забором. Куда, по словам жителей, буквально недавно тянули новые трубы."Не тяжело вам?" - "Нет, сила пока есть, это пластмассовая крышечка-то. Вот, посмотрите, сколько воды! Эта вода была поверх, прямо по самое кольцо. Вот теперь откачал что ли кто-то. В общем, она в подвал к нам ушла вся".В управляющей компании о проблеме знают не первый год и ситуацию стараются держать на контроле. По словам начальника участка, домов со схожими бедами в Юрьевце довольно много, и дело тут совсем не в худой трубе. Но раз и навсегда побороть такой недуг практически невозможно.Николай Нещадим, начальник участка № 2 МКП ЖКХ: "Проблема у нас одна – это грунтовые воды. Вода уходит в землю, подходит к дому и поднимается немножко. Есть такая проблема, но она не такая большая. У нас там выкопан котлован специальный, в центре. Мы воду откачиваем постоянно. Любые жалобы, когда приходят –принимаются. Своими силами справляемся. Я не вижу здесь больших проблем".Управляющая компания пообещала, что будет более пристально следить за проблемой. Жителям только и остаётся, что контролировать уровень воды в своём подвале и ходить по доскам.