Травмы головы и ног получили двое рабочих при ремонте лифта в Москве. Они работали в здании на Нахимовском проспекте. Рабочие вместе с кабиной лифта упали в шахту с 9 этажа. В последний момент им все же удалось применить экстренное торможение.

Травмы головы и ног получили двое рабочих при ремонте лифта в Москве. Они работали в здании на Нахимовском проспекте. Рабочие вместе с кабиной лифта упали в шахту с 9 этажа. В последний момент им все же удалось применить экстренное торможение.Потерпевшие с места происшествия госпитализированы, сообщает ТАСС. У одного из рабочих травма головы, у второго переломы ног. Следственный комитет России по Москве ведет проверку происшествия. Задача следователей – проверить выполнение всех норм техники безопасности при проведении ремонтных работ.