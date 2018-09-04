Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вновь оказалась в суде. Пианистка не признает себя виновной.

Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна ВиталинаЦымбалюк-Романовская вновь оказалась в суде. Пианистка не признает себявиновной.Сегодня, 4 сентября, состоялось очередное заседание по рассмотрениюуголовного дела в отношении Цымбалюк-Романовской. Слушание былозакрытым, поэтому прессу в зал не пустили.Журналисты толпились у входа, чтобы узнать хоть какие-нибудьподробности. Пробегая мимо представителей СМИ, Виталина вскользь бросила: "Я несчитаю себя виноватой" и скрылась за дверью. Больше комментариев от Цымбалюк-Романовскойне было. Об этом сообщает ТАСС.По даннымРИА Новости, со ссылкой на адвоката актераЕвгения Парфенова, вскоре мировой судебный участок Москвы планирует допросить Армена Джигарханяна по делу его бывшей жены Цымбалюк-Романовской. Вероятно экс-супруги встретятся на одном из будущих заседаний.Напомним, что по версии следствия Виталина следила заДжигарханяном. Предполагается, что супруга звезды, то ли сама, то ли с помощьюнаемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича вМосковском драматическом театре бескорпусную видеокамеру. ПослеЦымбалюк-Романовская отдала полученную видеозапись одмому из центральныхтелеканалов, которые продемонстрировали ее в прямом эфире.Теперь она обвиняется в незаконном сборе и распространениисведений о частной жизни Армена Борисовича, составляющих его личную тайну, безего согласия и продаже этих сведений СМИ. В рамках уголовного дела Джигарханян пытаетсяполучить от экс-супруги возмещение морального ущерба в сумме три миллиона рублей.Статья обвинения, по которой проходит Цымбалюк-Романовская,предусматривает наказание от штрафа в размере до 200 тыс. рублей до двух летлишения свободы. С Виталины взята подписка о невыезде.