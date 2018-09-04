Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что капитаном национальной команды в двух предстоящих матчах будет нападающий санкт-петербургского Зенита Артем Дзюба.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что капитаном национальной команды в двух предстоящих матчах будет нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба.Напомним, российской команде в ближайшее время предстоит провести две игры. 7 сентября в Трабзоне команда сыграет дебютный матч в Лиге наций против команды Турции, а 10-го в Ростове-на-дону состоится товарищеская встреча со сборной Чехии."Капитаном команды будет Дзюба, — заявил Черчесов, которого цитирует РИА Новости. — Мы говорили с ним сегодня, и он готов нести эту ношу. Все будет нормально".Отметим, что вратарь Игорь Акинфеев, который был капитаном сборной на чемпионате мира-2018, не был вызван в национальную команду из-за планового медосмотра.