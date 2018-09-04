Кто и где просверлил отверстие в бытовом отсеке космического корабля Союз МС-09. Зачем космонавтам это делать? - вопросом на вопрос отвечает академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.

Кто и где просверлил отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09". "Зачем космонавтам это делать?" — вопросом на вопрос отвечает академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.Ранее депутат Госдумы, космонавт и блогер Максим Сураев предположил, что дырку диаметров в 2 миллиметра в "Союзе" мог просверлить психически неустойчивый член экипажа Международной космической станции."Не хочется называть это бредом, но что-то как-то не очень вяжется с логикой, — цитирует Александра Железнякова ТАСС. — Судя по тому, что я видел на фотографиях, наверное, это было сделано на Земле, потому что это отверстие находится в таком месте, что даже в космосе подплыть к нему, просверлить не так просто".При этом Железняков подчеркнул, что корабль на Байконуре проверяется на герметичность и проходит авторский осмотр. Если отверстие было сделано на заводе и его залили клеем, то его не обнаружить. Воздух через него не будет пропускаться, клей достаточно прочный. Клей выдерживает нагрузки при проверке на герметичность."Скорее всего, человек случайно не в том месте просверлил, потом заделал и либо никому не сказал, либо те, кто знал, тоже молчали", — предложил свою версию произошедшего эксперт.Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что корабль пристыкованный к МКС "Союз МС-09" был поврежден изнутри. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" устанавливает личность виновного. В "Энергии" рассматривают все версии, кроме попадания метеорита. Ее уже отмели.Максим Сураев подчеркивает, что все мы живые люди, все могут захотеть домой. Но просверлить обшивку, чтобы поскорее вернуться — способ недостойный."Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо. Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле. Был жесточайший психологический отбор, были психологи, выводы которых были очень весомыми. Сейчас уровень этой службы несколько снизился, — подчеркнул депутат Сураев. — Дай бог, чтобы это был бы производственный брак, хотя это тоже очень печально – такого не было за всю историю "Союзов".При этом Сураев добавил, что на борту МКС также имеется все необходимое, чтобы просверлить такое отверстие.Не понятно тогда, кто его после этого заделывал клеем.Падение давление на МКС было зафиксировано 30 августа 2018 года. Методом исключения модулей экипаж обнаружил, что утечка происходит в космическом корабле. На отверстие были наложены три слоя заплат, зафиксированных эпоксидной смолой. 31 августа космонавты укрепили заплатку дополнительным слоем герметика.Космонавты могут досрочно вернуться с МКС на Землю в случае нештатных ситуаций. Одна из нештатных ситуаций — разгерметизация станции. Решение об эвакуации экипажа при этом принимает Центр управления полетами.В "Роскосмосе" до середины сентября работает комиссия, которая должна установить кто, когда и где просверлил отверстие в бытовом блоке "Союза". Тогда же будет определена и фамилия конкретного виновника."Союз МС-09" был изготовлен в 2017 году в Королеве на заводе РКК "Энергия". В феврале 2018 года его доставили по железной дороге на Байконур. К МКС корабль летел по стандартной двухсуточной схеме, несмотря на возможность шестичасового короткого полета. 8 июня корабль доставил к МКС космонавта Сергея Прокопьева, астронавта EASA из Германии Александера Герста и американскую астронавтку Серину Онон-Чэнселлор.Теперь все готовые к запуску космические корабли "Союз" будут перепроверены на производственный брак. Сейчас три корабля готовятся к полетам на Байконуре и еще больше десятка. Производственный цикл изготовления кораблей занимает до двух с половиной лет.