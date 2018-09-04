Ведущий программы 60 минут Евгений Попов представил уникальные кадры из окопов в Донбассе, побывав на передовой, в 420 метров до ближайшей украинской позиции. Пока здесь тихо, и эта тишина вызывает большие подозрения, - отмечает Попов.

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов представил уникальные кадры из окопов в Донбассе, побывав на передовой, в 420 метров до ближайшей украинской позиции. "Пока здесь тихо, и эта тишина вызывает большие подозрения", — отмечает Попов.Поселок Пески прилегает к аэропорту Донецка, где сосредоточены украинские войска. Евгений Попов пообщался с жителями ближайшей девятиэтажки, которая принимает все снаряды на себя. От этого дома ровно 1000 метров до знаменитых Песок."Всего один километр, не то что миномет, любая пуля долетает. Последний крупный обстрел здесь был месяц назад, когда, как говорят местные жители, к ним прилетело 150 мин", — поясняет в эфире программы на канале "Россия" Евгений Попов."Мы боимся повторения интенсивных боевых действий 2014-2015 года, когда идешь и свистит над головой", — жалуются жители.