Школьник из Волгограда Иван Шитик, который расклеивал объявления с просьбой найти редкое лекарство для его тяжелобольной мамы, в Прямом эфире встретился с Андреем Павленко — знаменитым онкологом, который ведет борьбу с раком и выкладывает свою историю в Интернет.

Школьник из Волгограда Иван Шитик, который расклеивал объявления с просьбой найти редкое лекарство для его тяжелобольной мамы, в "Прямом эфире" встретился с Андреем Павленко — знаменитым онкологом, который ведет борьбу с раком и выкладывает свою историю в Интернет.История 13-летнего Вани стала широко известна после того, как попала в Сеть, и помощь стала поступать не только из России, но и со всего мира. Ведь лекарства, которое искал ребенок для мамы Светланы, нет в продаже.Хирург-онколог Андрей Павленко тоже поддержал Ваню в своем блоге. А сейчас приехал на передачу специально, чтобы познакомиться с ним. "Я не могу назвать тебя мальчиком. Ты – мужчина, и своим поступком это доказываешь", — сказал Павленко и пожал Ивану руку.По его словам, Ваня сделал то, что мог сделать с учетом его возраста, и его действия были единственно правильными.На днях маме Вани сделали операцию. Врачи говорят, что скоро ее состояние улучшится.Мальчик рассказал, как 15 объявлений писал от руки, потому что боялся: напечатанные на компьютере сочтут вымогательством или просто не обратят на них внимание. Ваня признается, что такой отклик людей поразил его: писать и звонить стали даже из-за рубежа.Когда лекарство для мамы нашлось, ребенок вновь написал и расклеил объявления – уже с благодарностью. Причем, на тех же местах, где вешал первые.Сестра Светланы Татьяна Пономарева, рассказала, то Ваня ничего не сказал ей про объявления, и поэтому звонки на телефон Светы, который указал мальчик, стали для них с сестрой полной неожиданностью. Гости в студии единодушно восхищались стойкостью и изобретательностью Вани.Однако возник и вопрос о том, почему медики прописали женщине один-единственный импортный препарат и не сообщили ее родственникам о российских аналогах, которые можно было найти в продаже?Эксперты дали советы людям, находящимся в подобных ситуациях, в какие инстанции обращаться вместо того, чтобы обращаться к "добрым людям". Хотя по-человечески понятно: в подобных ситуациях, не зная куда кидаться, могут растеряться даже взрослые.Как проходит борьба с заболеванием доктора Павленко, верит ли он в свое излечение? Что рассказали о победе над раком Дарья Донцова и другие гости в студии, кому когда-то был поставлен этот диагноз? Почему в Волгограде и многих других городах нет лекарства, жизненно необходимого таким пациентам, как Светлана Сидорова, и почему она ушла из больницы, куда ее привезла скорая?Эту непростую и в прямом смысле жизненно важную тему обсуждают гости и эксперты в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".