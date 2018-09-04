Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что не верит в скорое восстановление его организации в правах. WADA лишило РУСАДО лицензии в конце 2015 за якобы имевшие место нарушения антидопинговых правил.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что не верит в скорое восстановление его организации в правах. WADA лишило РУСАДО лицензии в конце 2015 за якобы имевшие место нарушения антидопинговых правил."У меня, к сожалению, нет никакого оптимизма. Вы знаете, что WADA не комментировало решение комитета по соответствию, а его возглавляет Джонатан Тэйлор, это очень принципиальный человек. И мы не прошли первый этап(обсуждения условий соответствия с комитетом WADA, мы в заседание 20 сентября входим с минусом. Наверное, вопрос будет решаться борьбой за голоса членов исполкома WADA. Отвечая на вопрос о возможном решении WADA, мой прогноз негативный", — сказал Ганус ТАСС."Не знаю, как сложится голосование и как будет решаться вопрос. Этот вопрос действительно все хотят закрыть. Но ведь WADA находится под большим давлением, в том числе и политическим. И WADA старается дистанцироваться от политиков, потому что если раз это сделать, то потом снова будете использованы. Мы тоже стараемся дистанцироваться от политики. Я предполагаю и искренне хотел бы верить в то, что ситуация изменится", — добавил гендиректор РУСАДА.Юрий Ганус, возглавивший РУСАДА год назад, отметил огромную работу, проведенную агентством. "За прошедший год нам удалось обеспечить требуемую функциональность работы агентства. Мы обеспечили, причем в очень сложных условиях, отбор наших олимпийцев на Олимпийские и Паралимпийские игры. Наша задача была достаточно уникальной для молодой команды — не угадать, а просчитать тех спортсменов, которых будут отбирать МОК на Олимпиаду и Международный паралимпийский комитет (IPC) Паралимпиаду. И мы эту работу провели, обеспечив все необходимые критерии проверок для наших олимпийцев и паралимпийцев".