Прославленная российская гимнастка Маргарита Мамун поделилась
пикантными снимками с пляжа. Девушка предстала перед поклонниками в откровенном
образе.
Прославленная российская гимнастка Маргарита Мамун поделилась
пикантными снимками с пляжа. Девушка предстала перед поклонниками в откровенном
образе.
Спортсменка вместе с супругом пловцом Александром Сухоруковым
отдыхает на Мальдивах. Маргарита принимает солнечные ванны, купается, катается
на яхте и рыбачит. Яркие снимки с райского курорта она публикует в своем
микроблоге.
Из многообразия фотографий поклонникам больше всего
приглянулся кадр, на котором Маргарита позирует на берегу океана в оранжевом
слитном купальнике. Он получил более 33 тысяч отметок "Нравится" и несколько
сотен восторженных комментариев.
"Чувственно и эстетично
очень (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сосочки зачетные", "Ну секси же😍", "Какая
красивая грудь",. "Какое восхитительное единение с природой", "Богиня💚", "Богиня!!!)))
Выглядишь волшебно!!!))) Идеальная!!!))) Самая самая красивая!!!)))", "ВАУ!!!
Полегче!!!!", "Очень женственно и чувственно🌺", "Маргарита
с каждым днем становить все краше и краше!😀", – не жалели комплиментов поклонники.
Напомним, что 8 сентября 2017
года олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун вышла
замуж за серебряного призера Олимпиады в Пекине по плаванию Александра
Сухорукова. Торжественная регистрация состоялась в ЗАГСе Барвиха Luxury
Village.
Спортсмены познакомились в 2013 году на Универсиаде в
Казани. У обоих возникло ощущение дежавю: казалось, они уже когда-то виделись.
Ощущение не проходило, и ту первую встречу ребята вспоминают до сих пор. Потом
они нашли друг друга в Сети, начали переписываться. Спортивная судьба развела
их: Саша уехал тренироваться в США, Рита – в Москву. Увиделись они только через
полгода.