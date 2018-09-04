Прославленная российская гимнастка Маргарита Мамун поделилась пикантными снимками с пляжа. Девушка предстала перед поклонниками в откровенном образе.

Прославленная российская гимнастка Маргарита Мамун поделиласьпикантными снимками с пляжа. Девушка предстала перед поклонниками в откровенномобразе.Спортсменка вместе с супругом пловцом Александром Сухоруковымотдыхает на Мальдивах. Маргарита принимает солнечные ванны, купается, катаетсяна яхте и рыбачит. Яркие снимки с райского курорта она публикует в своеммикроблоге.Из многообразия фотографий поклонникам больше всегоприглянулся кадр, на котором Маргарита позирует на берегу океана в оранжевомслитном купальнике. Он получил более 33 тысяч отметок "Нравится" и несколькосотен восторженных комментариев."Чувственно и эстетичноочень (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сосочки зачетные", "Ну секси же😍", "Какаякрасивая грудь",. "Какое восхитительное единение с природой", "Богиня💚", "Богиня!!!)))Выглядишь волшебно!!!))) Идеальная!!!))) Самая самая красивая!!!)))", "ВАУ!!!Полегче!!!!", "Очень женственно и чувственно🌺", "Маргаритас каждым днем становить все краше и краше!😀", – не жалели комплиментов поклонники.Напомним, что 8 сентября 2017года олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун вышлазамуж за серебряного призера Олимпиады в Пекине по плаванию АлександраСухорукова. Торжественная регистрация состоялась в ЗАГСе Барвиха LuxuryVillage.Спортсмены познакомились в 2013 году на Универсиаде вКазани. У обоих возникло ощущение дежавю: казалось, они уже когда-то виделись.Ощущение не проходило, и ту первую встречу ребята вспоминают до сих пор. Потомони нашли друг друга в Сети, начали переписываться. Спортивная судьба развелаих: Саша уехал тренироваться в США, Рита – в Москву. Увиделись они только черезполгода.