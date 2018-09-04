Компания Huawei анонсировала AI Cube — умную колонку для дома, скрещенную с 4G-роутером. Устройство обладает цилиндрической формой и выглядит практически как полная копия Google Home, только место Ассистента занимает помощник Amazon Alexa. Новинка была представлена на выставке IFA 2018 в Берлине.

Компания Huawei анонсировала AI Cube — "умную" колонку для дома, скрещенную с 4G-роутером. Устройство обладает цилиндрической формой и выглядит практически как полная копия Google Home, только место "Ассистента" занимает помощник Amazon Alexa. Новинка была представлена на выставке IFA 2018 в Берлине.Как написала Шерлинн Лоу из Engadget, у неё не было возможности протестировать скорость маршрутизатора на стенде Huawei. К тому же, смарт-колонка не была подключена ни к одному стриминговому сервису. Несмотря на это, издаваемый динамиком звук показался журналистке "впечатляюще громким, а качество аудио — достойным".В Huawei сообщили, что за чистое воспроизведение средних и высоких частот отвечает звуковая полость объемом 400 миллилитров, алюминиевая диафрагма и пассивные радиаторы. Кроме того, в AI Cube применяется фирменная технология Histen (Huawei Listen), улучшающая качество звучания за счет "виртуального баса, линейного фазового эквалайзера и адаптивного контроля усиления".Alexa работал на ИИ-колонке Huawei без нареканий — но отзывался на команды все же не так быстро, как на Amazon Echo 2-го поколения, отметила Лоу. В качестве роутера AI Cube довольно простой. Новинка поддерживает LTE-сети Cat 6 (скорость — до 300 Мбит/с по нисходящей линии) и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц и 5 ГГц) со скоростью до 1200 Мбит/с. Также заявлена поддержка HiLink для подключения к совместимым устройствам.∎Представлена смарт-колонка с "Ассистентом" Google мощностью 200 ватт читайте такжеВ Европе AI Cube начнут продавать к рождественским праздникам. Цену в Huawei огласят позднее. В Китае и США выпускать смарт-колонку пока не планируется.