Новые находки на северо-западе Китая заполняют эволюционный разрыв в 70 миллионов лет.
Палеонтологи обнаружили окаменелости, которые проливают свет на одну из интригующих загадок эволюции динозавров. Речь идёт о том, как двуногие охотники альваресзавры превратились в насекомоядных рептилий с довольно необычной внешностью. Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology группой во главе с Линем Танем (Lin Tan) из Института геологии и палеонтологии Лунхао, Китай.
Альваресзавры относятся к тероподам. Тероподы – это подотряд динозавров. Его представители ходили на двух ногах и были хищниками. Среди них попадались такие гиганты, как тираннозавр, но были и очаровательные создания величиной с ворону. Тероподы процветали в течение всей эволюционной истории динозавров и отнюдь не исчезли без следа после их вымирания: некоторые из них стали предками птиц.
Альваресзавры, впрочем, к предкам птиц не относятся. Они известны по нескольким довольно причудливым формам, например, роду Shuvuuia. Эти ископаемые возрастом 90 миллионов лет относятся к позднему меловому периоду. Передние конечности у этих видов укорочены и имеют один палец с огромным когтем, явно приспособленный для того, чтобы разрывать им муравейники или нечто подобное. Из этого палеонтологи сделали вывод, что позднемеловые альваресзавры питались в основном насекомыми.
До нынешней находки был известен лишь один род более ранних альваресзавров – Haplocheirus. Эти тероподы жили 160 миллионов лет назад, то есть в позднем юрском периоде. Они были плотоядными и вообще имели настолько мало общего со своими меловыми собратьями, что некоторые специалисты даже ставили под сомнение их принадлежность к группе.
Как протекала эволюция альваресзавров в эпохи, разделяющие эти окаменелости, оставалось загадкой. А ведь это 70 миллионов лет (для сравнения: динозавры окончательно вымерли всего 66 миллионов лет назад). Это самый большой разрыв в ископаемой летописи какой бы то ни было группы тероподов, отмечают учёные.
Но недавно палеонтологи обнаружили два неполных скелета особей, относящихся к неизвестным ранее родам и видам альваресзавров. Эти виды получили названия Xiyunykus pengi и Bannykus wulatensis. Первый из них жил примерно 130–113 миллионов лет назад, а второй 126–113 миллионов лет назад. Таким образом, эти виды являются промежуточными между ранними Haplocheirus и позднемеловыми экземплярами.
Как выяснилось после тщательного изучения останков, промежуточными они являются и по анатомии. Особенно показательны передние конечности. Почти для всех тероподов характерно относительно длинное плечо и трёхпалая кисть, приспособленная для хватания. У поздних альваресзавров плечо укороченное и имеется один палец с большим когтем. "Руки" новых видов представляют собой мозаику из признаков тех и других, что типично для переходных форм эволюции.
Это означает, что специфическая анатомия альваресзавров развивалась постепенно в течение всего мелового периода. Кроме того, новые находки "реабилитировали" древний род Haplocheirus, подтвердив его принадлежность к альваресзаврам.
Таким образом, у палеонтологов появилась "ниточка", переброшенная через пропасть в 70 миллионов лет. Впрочем, до построения полной картины эволюции этих экзотических существ пока далеко.
"Эти образцы дают много интригующей информации, но нам нужно ещё много окаменелостей, прежде чем мы сможем убедиться, что у нас есть чёткое представление о том, как альваресзавры стали такими, прямо скажем, странными", – отмечает соавтор исследования Корвин Салливан (Corwin Sullivan) из Университета Альберты.
Напомним, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других примечательных динозаврах, в том числе "бронированном чудище с колючей головой", "гибриде" лебедя и крокодила и длинношеей "гадюке".