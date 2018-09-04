Новые находки на северо-западе Китая заполняют эволюционный разрыв в 70 миллионов лет.

Палеонтологи обнаружили окаменелости, которые проливают свет на одну из интригующих загадок эволюции динозавров. Речь идёт о том, как двуногие охотники альваресзавры превратились в насекомоядных рептилий с довольно необычной внешностью. Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology группой во главе с Линем Танем (Lin Tan) из Института геологии и палеонтологии Лунхао, Китай.Альваресзавры относятся к тероподам. Тероподы – это подотряд динозавров. Его представители ходили на двух ногах и были хищниками. Среди них попадались такие гиганты, как тираннозавр, но были и очаровательные создания величиной с ворону. Тероподы процветали в течение всей эволюционной истории динозавров и отнюдь не исчезли без следа после их вымирания: некоторые из них стали предками птиц.Альваресзавры, впрочем, к предкам птиц не относятся. Они известны по нескольким довольно причудливым формам, например, роду Shuvuuia. Эти ископаемые возрастом 90 миллионов лет относятся к позднему меловому периоду. Передние конечности у этих видов укорочены и имеют один палец с огромным когтем, явно приспособленный для того, чтобы разрывать им муравейники или нечто подобное. Из этого палеонтологи сделали вывод, что позднемеловые альваресзавры питались в основном насекомыми.До нынешней находки был известен лишь один род более ранних альваресзавров – Haplocheirus. Эти тероподы жили 160 миллионов лет назад, то есть в позднем юрском периоде. Они были плотоядными и вообще имели настолько мало общего со своими меловыми собратьями, что некоторые специалисты даже ставили под сомнение их принадлежность к группе.Как протекала эволюция альваресзавров в эпохи, разделяющие эти окаменелости, оставалось загадкой. А ведь это 70 миллионов лет (для сравнения: динозавры окончательно вымерли всего 66 миллионов лет назад). Это самый большой разрыв в ископаемой летописи какой бы то ни было группы тероподов, отмечают учёные.Но недавно палеонтологи обнаружили два неполных скелета особей, относящихся к неизвестным ранее родам и видам альваресзавров. Эти виды получили названия Xiyunykus pengi и Bannykus wulatensis. Первый из них жил примерно 130–113 миллионов лет назад, а второй 126–113 миллионов лет назад. Таким образом, эти виды являются промежуточными между ранними Haplocheirus и позднемеловыми экземплярами.Как выяснилось после тщательного изучения останков, промежуточными они являются и по анатомии. Особенно показательны передние конечности. Почти для всех тероподов характерно относительно длинное плечо и трёхпалая кисть, приспособленная для хватания. У поздних альваресзавров плечо укороченное и имеется один палец с большим когтем. "Руки" новых видов представляют собой мозаику из признаков тех и других, что типично для переходных форм эволюции.Это означает, что специфическая анатомия альваресзавров развивалась постепенно в течение всего мелового периода. Кроме того, новые находки "реабилитировали" древний род Haplocheirus, подтвердив его принадлежность к альваресзаврам.Таким образом, у палеонтологов появилась "ниточка", переброшенная через пропасть в 70 миллионов лет. Впрочем, до построения полной картины эволюции этих экзотических существ пока далеко."Эти образцы дают много интригующей информации, но нам нужно ещё много окаменелостей, прежде чем мы сможем убедиться, что у нас есть чёткое представление о том, как альваресзавры стали такими, прямо скажем, странными", – отмечает соавтор исследования Корвин Салливан (Corwin Sullivan) из Университета Альберты.Напомним, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других примечательных динозаврах, в том числе "бронированном чудище с колючей головой", "гибриде" лебедя и крокодила и длинношеей "гадюке".