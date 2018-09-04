Певица наконец-то смогла увидеться с ребенком и посетить с ним школьную линейку. По словам знаменитости, пока 14-летний Арсений находится в Москве, она имеет полное право с ним общаться.

Певица наконец-то смоглаувидеться с ребенком и посетить с ним школьную линейку. По словам знаменитости,пока 14-летний Арсений находится в Москве, она имеет полное право с ним общаться.Война артистки сэкс-супругом Игорем Павловым за общего сына продолжается уже несколько месяцев.Все лето певица не могла видеться с мальчиком, что привело к серьезнымпроблемам со здоровьем.Бывший муж не позволял Штурмвстречаться с Арсением и подал на нее в суд. Павлов требовал переезда мальчикак нему в Смоленскую область. Звезда могла общаться с сыном только по телефону,не зная, где именно он находится.По словам Натальи,действия экс-супруга незаконны. "У нас все еще действует судебное решение от2005 года, и бывший муж просто не может не давать мне общаться с сыном, когдаАрсений находится в Москве. Вчера я покупала сыну подарки к празднику новогоучебного года, потом мы втроем с сестрой ходили в ресторан, потом болели за"Зенит". А сегодня в десять утра уже на линейке", – цитирует Штурм StarHit.ru.Теперь Наталья наконец-тополучила возможность нормально пообщаться с сыном. На своей страничке в Instagram звездная мамочка опубликовала целуюсерию снимков с наследником. Рядом с ней ребенок выглядит счастливым испокойным.Ранее Штурм рассказывала, что муж часто поднимал на нее руку иоказывал психологическое давление. В итоге их брак распался. Артистка намеренадо победного конца бороться за сына и добиться справедливости.