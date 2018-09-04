Певица наконец-то смогла
увидеться с ребенком и посетить с ним школьную линейку. По словам знаменитости,
пока 14-летний Арсений находится в Москве, она имеет полное право с ним общаться.
Певица наконец-то смогла
увидеться с ребенком и посетить с ним школьную линейку. По словам знаменитости,
пока 14-летний Арсений находится в Москве, она имеет полное право с ним общаться.
Война артистки с
экс-супругом Игорем Павловым за общего сына продолжается уже несколько месяцев.
Все лето певица не могла видеться с мальчиком, что привело к серьезным
проблемам со здоровьем.
Бывший муж не позволял Штурм
встречаться с Арсением и подал на нее в суд. Павлов требовал переезда мальчика
к нему в Смоленскую область. Звезда могла общаться с сыном только по телефону,
не зная, где именно он находится.
По словам Натальи,
действия экс-супруга незаконны. "У нас все еще действует судебное решение от
2005 года, и бывший муж просто не может не давать мне общаться с сыном, когда
Арсений находится в Москве. Вчера я покупала сыну подарки к празднику нового
учебного года, потом мы втроем с сестрой ходили в ресторан, потом болели за
"Зенит". А сегодня в десять утра уже на линейке", – цитирует Штурм StarHit.ru.
Теперь Наталья наконец-то
получила возможность нормально пообщаться с сыном. На своей страничке в Instagram звездная мамочка опубликовала целую
серию снимков с наследником. Рядом с ней ребенок выглядит счастливым и
спокойным.
Ранее Штурм рассказывала, что муж часто поднимал на нее руку и
оказывал психологическое давление. В итоге их брак распался. Артистка намерена
до победного конца бороться за сына и добиться справедливости.