Голливудская актриса Анджелина Джоли провела национальный праздник США – День труда вместе с детьми. Звезда и ее отпрыски долго гуляли на природе.

Голливудская актриса Анджелина Джоли провела национальныйпраздник США – День труда вместе с детьми. Звезда и ее отпрыски долго гуляли наприроде.Как сообщает издание Dailymail, Джоли вместе с четырьмя младшими наследникамивыследили папарацци. Анджелина, ее дочери Шайло и Захара, а также близнецыВивьен и Нокс занялись хайкингом: отправились на пешую прогулку по пересеченнойместности. Они много часов бродили по местным лесам и полям.Звездное семейство основательно подготовилось к путешествию.Они облачились в удобную спортивную форму, взяли головные уборы, солнцезащитные очки, вместительные рюкзаки и питьевую воду.Следящие за Джоли репортеры отметили, что актриса была вхорошем настроении, однако ее внешний вид вызывал тревогу. Звезда казалась изможденной.У фанатов ее состояние вообще вызвало оторопь – они отметили, что из-за сильногоистощения артистка кажется старше своего возраста. "Ноги-спички", – писали они под снимками в соцсетях.Отметим, недавно стало известно, что артистка страдаетот расстройства пищевого поведения. Мол, из-за стресса она потеряла аппетит. Сообщалось,что при росте 169 сантиметров звезда весит всего 45 килограммов. Якобы артисткапровела несколько дней в клинике, специализирующейся на психических расстройствах и будто бы пошла на поправку.напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут оформить развод уже двагода. Оба супруга, не стесняясь, выливают друг на друга тонны компромата, чтобывыбить опеку над детьми. Несмотря на то, что поначалу судьи были на сторонематери, Джоли своим поведением и болезненным внешним видом заставила ихизменить свою позицию.Отметим, что артистка все еще не оставляет попыток статьединоличным опекуном своих отпрысков. Она мечтает лишить Питта возможностикак-либо участвовать в жизни их общих детей. Недавно артистка даже поменялаадвоката, она наняла известного в Голливуде юриста Саманту Блей Деджан, так какта имеет богатый опыт защиты интересов несовершеннолетних.