Британская телеведущая Рейчел Блэнд, проработавшая более 15 лет на BBC, сделала официальное заявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всего несколько дней.

Британская телеведущаяРейчел Блэнд, проработавшая более 15 лет на BBC, сделалаофициальное заявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всегонесколько дней.Напротяжении двух лет женщина боролась с онкологическим заболеванием. При этом оназаслужила популярность не только как ведущая новостей, но и в качестве автораподкаста, посвященного лечению рака.В своихвыступлениях Блэнд рассказывала о поддержке со стороны мужа и времени,проведенном с маленьким сыном. В конце концов 40-летняя телеведущая привыкла кмысли о неотвратимости смерти и объявила, что жить ей осталось всего несколькодней.обращении женщина отметила, что "все это выглядит нереальным", передает Express. Рейчел признала, что проигралав схватке с болезнью после нескольких сеансов химиотерапии.К сожалению, онкология на определенной стадии не щадитникого, в том числе, богатых и знаменитых. Так, 30 августа не стало легендарногороссийского певца, народного артиста Иосифа Кобзона. Он много лет боролся с раком,но болезнь взяла верх. Последниенедели жизни Иосиф Давыдович провел в госпитале имени Бурденко.Похоронили Кобзона 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.Отметим, ученые со всего мира ищут способы, какпобедить коварную болезнь. Как писали Dni.Ru, ранее специалисты МГУ предложилиновый метод таргетированной терапии против рака. В ходе исследования ониизучили связь между активностью белка p53 и программируемой клеточной гибелью. Ученыевыяснили, какие соединения могут подавлять метастазирование.