Утвердили график работы светомузыкального фонтана, открытого в День города на Театральной площади. Со вторника по воскресенье его будут включать с 10.00 до 22.00 часов, и только по понедельникам - с 16.00 до 22.00.

Утвердили график работы светомузыкального фонтана, открытого в День города на Театральной площади. Со вторника по воскресенье его будут включать с 10.00 до 22.00 часов, и только по понедельникам - с 16.00 до 22.00. Утренние часы необходимы для технического обслуживания. График разработан с учетом интенсивности пешеходного трафика. Подсветку, естественно, будут включать по вечерам. Работать фонтан будет в четырёх режимах: cтатический, детский - с минимальной высотой воды, динамический и режим музыкального шоу - это когда зрителям будут устраивать водную феерию под различные мелодии. Подробный график работы фонтана можно найти на сайте мэрии.