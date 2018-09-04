В соответствии с мальтийским законодательством, гражданство Мальты за инвестиции может получить каждый желающий гражданин страны, не входящей
в Европейский союз. Отметим, что экономическая программа на острове
была запущена еще в 2014-м году с установленным лимитом участников в 1
800 человек. На начало 2018 года паспорт Мальты оформило более 1 600
заявителей.
В соответствии с мальтийским законодательством, может получить каждый желающий гражданин страны, не входящей
в Европейский союз. Отметим, что экономическая программа на острове
была запущена еще в 2014-м году с установленным лимитом участников в 1
800 человек. На начало 2018 года паспорт Мальты оформило более 1 600
заявителей.
Что интересно, правительство разрешает оформлять подданство Мальты не только
соискателю, но и всем членам его семьи. Для этого необходимо ознакомиться и
выполнить все установленные условия, а также успешно пройти проверку на
благонадежность.
Какие преимущества получает соискатель от паспорта Мальты: 7 моментов,
которые важно знать
1. Свободный доступ без визовых документов в более чем 160 стран мира. Также
дается возможность оформить долгосрочные визы на 10 лет в Соединенные Штаты
Америки и в Канаду;
2. Сведения о приобретении гражданства не сообщаются посторонним лицам, вся
информация является засекреченной;
3. За 12-14 месяцев все члены семьи, вместе с главным кандидатом на
подданство получают свой сертификат натурализации;
4. Отсутствуют требования по постоянному проживанию на территории острова;
5. Запасное укрытие – Мальта может стать неплохим вариантом укрытия во время
политических скандалов, ужасных погодных условий и других непредвиденных
ситуаций;
6. Паспорт Мальты дает возможность развивать свою предпринимательскую
деятельность при весьма выгодных условиях;
7. Возможность стать налоговым резидентом и удобные условия налогового
планирования – сбором облагается лишь доход на территории Мальтийской
Республики.
Какие способы инвестирования за гражданство известны
* невозвратные дотации в развитие экономической ситуации и инфраструктуры на
Мальте – 650 тысяч евро;
* выкуп объекта жилой или коммерческой недвижимости на острове стоимостью не
менее, чем 350 тысяч евро; альтернативный вариант – аренда жилища на период 5
лет, аренда должна обходится претенденту в 16 тысяч евро ежегодно на Мальте и
около 14 тысяч евро – на острове Гозо;
* приобретение финансовых долговых бумаг в виде облигаций на 5 лет; приятный
бонус – ценные бумаги выдаются под 4% годовых, таким образом заявитель
непременно получит прибыль;
* другие траты – административный и паспортный сборы, оплата теста на
благонадежность, банковская комиссия.
Кто может принять участие в инвестиционной программе?
Получение гражданства Мальты дает возможность оформить натурализацию не
только главному соискателю, но и другим членам его семьи:
1. основной инвестор – совершеннолетний гражданин;
2. жена или муж соискателя;
3. собственные дети в возрасте до 26-ти лет (дети не должны состоять в браке
и должны зависеть материально от инвестора);
4. дети с инвалидной группой любого типа (в любом возрасте);
5. родители заявителя в возрасте от 55-ти лет (при условии полной финансовой
зависимости от главного инвестора).
5 обязательных этапов, которые необходимо пройти кандидату на гражданство
Мальты
* Этап 1. Подписание документа о сотрудничестве с лицензирующим
представителем миграционной программы, внесение 20% предварительной платы за
предоставляемые услуги агентства;
* Этап 2. Подготовка необходимого пакета документов для получения паспорта
Мальты; миграционное агентство отправляет все документы правительству острова
на рассмотрение;
* Этап 3. Ожидание положительного решения от мальтийских властей;
* Этап 4. Выполнение всех условий программы, выбор одного из трех вариантов
инвестирования денежных средств;
* Этап 5. Личный визит на Мальту для сдачи биометрии и присяги, после этого
каждый заявитель и иждивенец приобретают паспорт Мальтийской Республики и
становятся гражданами Европейского союза и Британского Содружества Наций.
Каким требованиям должен отвечать заявитель
1. не иметь проблемного судопроизводства, отсутствие проблем с законами и
санкций на въезды в любые государства;
2. подтверждение несудимости;
3. на банковском счету должно находиться 500 тысяч евро для дальнейшего 5-ти
летнего проживания, либо инвестором должен предоставляться документ о ежегодном
наличии средств на счету в размере 100 тысяч евро;
4. иметь оформленный страховой полис и справка из медицинского учреждения,
которая подтверждает безупречное здоровье без острых опасных болезней, которые
могут нанести вред местным жителям Мальты;
5. успешное прохождение проверки на благонамеренность всех членов семьи;
6. отсутствие долгов в родной стране, чистая кредитная история;
7. прекрасный деловой имидж.
Какие документы нужно подготовить в обязательном порядке
* государственные паспорта всех членов семьи (ксерокопии всех страниц);
* 4 фотографии на паспорт;
* копия страниц заграничных паспортов;
* свидетельство о рождении детей младше 16-ти лет;
* свидетельство о браке;
* справка из банка, которая подтверждает легальный источник дохода денежных
средств;
* место жительства на острове;
* документ купли-продажи при условии выкупа недвижимого имущества.
Как получить налоговое резидентство на Мальте?
Многие инвесторы ошибочно считают, что статус налогового резидента выдается
автоматически после выдачи свидетельство о натурализации. Важно понимать, что
не все так просто. Каждый соискатель должен прожить на постоянной основе в
Мальтийской Республике более полугода и в письменной форме предоставить правительству
острова подтверждение этого. Только в этом случае кандидату выдадут налоговое
представительство.