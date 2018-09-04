В соответствии с мальтийским законодательством, гражданство Мальты за инвестиции может получить каждый желающий гражданин страны, не входящей в Европейский союз. Отметим, что экономическая программа на острове была запущена еще в 2014-м году с установленным лимитом участников в 1 800 человек. На начало 2018 года паспорт Мальты оформило более 1 600 заявителей.

В соответствии с мальтийским законодательством, может получить каждый желающий гражданин страны, не входящейв Европейский союз. Отметим, что экономическая программа на островебыла запущена еще в 2014-м году с установленным лимитом участников в 1800 человек. На начало 2018 года паспорт Мальты оформило более 1 600заявителей.Что интересно, правительство разрешает оформлять подданство Мальты не толькосоискателю, но и всем членам его семьи. Для этого необходимо ознакомиться ивыполнить все установленные условия, а также успешно пройти проверку наблагонадежность.Какие преимущества получает соискатель от паспорта Мальты: 7 моментов,которые важно знать1. Свободный доступ без визовых документов в более чем 160 стран мира. Такжедается возможность оформить долгосрочные визы на 10 лет в Соединенные ШтатыАмерики и в Канаду;2. Сведения о приобретении гражданства не сообщаются посторонним лицам, всяинформация является засекреченной;3. За 12-14 месяцев все члены семьи, вместе с главным кандидатом наподданство получают свой сертификат натурализации;4. Отсутствуют требования по постоянному проживанию на территории острова;5. Запасное укрытие – Мальта может стать неплохим вариантом укрытия во времяполитических скандалов, ужасных погодных условий и других непредвиденныхситуаций;6. Паспорт Мальты дает возможность развивать свою предпринимательскуюдеятельность при весьма выгодных условиях;7. Возможность стать налоговым резидентом и удобные условия налоговогопланирования – сбором облагается лишь доход на территории МальтийскойРеспублики.Какие способы инвестирования за гражданство известны* невозвратные дотации в развитие экономической ситуации и инфраструктуры наМальте – 650 тысяч евро;* выкуп объекта жилой или коммерческой недвижимости на острове стоимостью неменее, чем 350 тысяч евро; альтернативный вариант – аренда жилища на период 5лет, аренда должна обходится претенденту в 16 тысяч евро ежегодно на Мальте иоколо 14 тысяч евро – на острове Гозо;* приобретение финансовых долговых бумаг в виде облигаций на 5 лет; приятныйбонус – ценные бумаги выдаются под 4% годовых, таким образом заявительнепременно получит прибыль;* другие траты – административный и паспортный сборы, оплата теста наблагонадежность, банковская комиссия.Кто может принять участие в инвестиционной программе?Получение гражданства Мальты дает возможность оформить натурализацию нетолько главному соискателю, но и другим членам его семьи:1. основной инвестор – совершеннолетний гражданин;2. жена или муж соискателя;3. собственные дети в возрасте до 26-ти лет (дети не должны состоять в бракеи должны зависеть материально от инвестора);4. дети с инвалидной группой любого типа (в любом возрасте);5. родители заявителя в возрасте от 55-ти лет (при условии полной финансовойзависимости от главного инвестора).5 обязательных этапов, которые необходимо пройти кандидату на гражданствоМальты* Этап 1. Подписание документа о сотрудничестве с лицензирующимпредставителем миграционной программы, внесение 20% предварительной платы запредоставляемые услуги агентства;* Этап 2. Подготовка необходимого пакета документов для получения паспортаМальты; миграционное агентство отправляет все документы правительству острована рассмотрение;* Этап 3. Ожидание положительного решения от мальтийских властей;* Этап 4. Выполнение всех условий программы, выбор одного из трех вариантовинвестирования денежных средств;* Этап 5. Личный визит на Мальту для сдачи биометрии и присяги, после этогокаждый заявитель и иждивенец приобретают паспорт Мальтийской Республики истановятся гражданами Европейского союза и Британского Содружества Наций.Каким требованиям должен отвечать заявитель1. не иметь проблемного судопроизводства, отсутствие проблем с законами исанкций на въезды в любые государства;2. подтверждение несудимости;3. на банковском счету должно находиться 500 тысяч евро для дальнейшего 5-тилетнего проживания, либо инвестором должен предоставляться документ о ежегодномналичии средств на счету в размере 100 тысяч евро;4. иметь оформленный страховой полис и справка из медицинского учреждения,которая подтверждает безупречное здоровье без острых опасных болезней, которыемогут нанести вред местным жителям Мальты;5. успешное прохождение проверки на благонамеренность всех членов семьи;6. отсутствие долгов в родной стране, чистая кредитная история;7. прекрасный деловой имидж.Какие документы нужно подготовить в обязательном порядке* государственные паспорта всех членов семьи (ксерокопии всех страниц);* 4 фотографии на паспорт;* копия страниц заграничных паспортов;* свидетельство о рождении детей младше 16-ти лет;* свидетельство о браке;* справка из банка, которая подтверждает легальный источник дохода денежныхсредств;* место жительства на острове;* документ купли-продажи при условии выкупа недвижимого имущества.Как получить налоговое резидентство на Мальте?Многие инвесторы ошибочно считают, что статус налогового резидента выдаетсяавтоматически после выдачи свидетельство о натурализации. Важно понимать, чтоне все так просто. Каждый соискатель должен прожить на постоянной основе вМальтийской Республике более полугода и в письменной форме предоставить правительствуострова подтверждение этого. Только в этом случае кандидату выдадут налоговоепредставительство.