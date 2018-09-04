Многие ошибочно полагают, что деловой стиль - это скучно и однообразно, а дресс-код в офисе предполагает только черный низ, белый верх и обрекает на серые невзрачные наряды. Даже в деловом
<a href="http://33live.ru/novosti/04-09-2018-kak-sozdat-interesnyj-obraz-v-delovom-stile.html" target="_blank">Как создать интересный образ в деловом стиле</a> - Многие ошибочно полагают, что деловой стиль - это скучно и однообразно, а дресс-код в офисе предполагает только черный низ, белый верх и обрекает на серые невзрачные наряды. Даже в деловом
[url=http://33live.ru/novosti/04-09-2018-kak-sozdat-interesnyj-obraz-v-delovom-stile.html]Как создать интересный образ в деловом стиле[/url] - Многие ошибочно полагают, что деловой стиль - это скучно и однообразно, а дресс-код в офисе предполагает только черный низ, белый верх и обрекает на серые невзрачные наряды. Даже в деловом