Многие ошибочно полагают, что деловой стиль - это скучно и однообразно, а дресс-код в офисе предполагает только черный низ, белый верх и обрекает на серые невзрачные наряды. Даже в деловом

Многие ошибочно полагают, что деловой стиль - это скучно и однообразно, а дресс-код в офисе предполагает только черный низ, белый верх и обрекает на серые невзрачные наряды. Даже в деловом стиле есть место фантазии и уникальности. Не верите? Убедитесь в этом сами.