Подозреваемый в убийстве полицейского в столичной подземке Нурлан Муратов все же переступил порог служебного туалета, хотя на допросе он утверждал, что остался снаружи, на платформе станции Курская. Об этом свидетельствует новая запись с камеры наблюдения.

Подозреваемый в убийстве полицейского в столичной подземке Нурлан Муратов все же переступил порог служебного туалета, хотя на допросе он утверждал, что остался снаружи, на платформе станции "Курская". Об этом свидетельствует новая запись с камеры наблюдения.На кадрах видно, как Муратов заходит в вагон, но идущий следом 23-летний Андрей Райский — для него это была последняя смена перед увольнением — нагоняет его и что-то говорит, после чего мужчина возвращается на платформу и вместе со стражем порядка направляется к туалету. Что важно: предполагаемый убийца идет позади полицейского и что-то ему объясняет. Впрочем, в туалет он зашел первый, а Райский после этого запер дверь на ключ.Ход дальнейших событий сейчас пытаются восстановить следователи, поскольку убитый и подозреваемый провели в мужской комнате почти семь минут, но вышел из нее только Муратов. Побеседовав с уборщицей, он указал ей на труп правоохранителя на полу, после чего запрыгнул в поезд и скрылся. Задержали его около семи часов утра понедельника, когда он спускался на станцию "Павелецкая".На допросе подозреваемый заявил, что не убивал Райского, более того, даже не заходил в туалет, а стоял рядом с дверью, из-за которой и услышал выстрел, после чего убежал.Фото с места преступления свидетельствуют о том, что в тесном помещении шла борьба. В стене — маленькая пробоина. Говорят, что найденная пуля была чистой. По одной из версий, полицейский погиб от удара острым предметом в голову: умирая, он машинально нажал на курок. По другой — подозреваемый выхватил табельный пистолет Райского и выстрелил сотруднику МВД в лицо. В то же время на одежде задержанного отсутствуют следы крови, притом что на стенах туалета ее предостаточно."Возможно, сотрудник достал пистолет, чтобы напугать данного субъекта, возможно, тот сделал что-то, что дало основание достать пистолет. Субъект испугался и схватил его за руку, в которой он держал пистолет, и в процессе борьбы сотрудник по инерции нажал на спусковой крючок. Поэтому, когда субъект вышел и увидел уборщицу, начал объяснять, что он не стрелял в сотрудника", — предположил один из пользователей.Разобраться в хитросплетениях этого убийства предстоит следователям.