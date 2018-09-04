Злоумышленник, планировавший диверсию около посольства США в египетской столице, был вынужден сбросить с себя рюкзак с опасным грузом, воспламенившимся раньше времени. Не добравшегося до цели экстремиста задержали правоохранители.

Опубликовано видео неудавшегося подрыва около посольства США на улице Симона Боливара в Каире – инцидент, попавший в объектив камеры наблюдения, произошел в столице Египта во вторник, 4 сентября.На записи видно, что у прохожего, направлявшегося в сторону диппредставительства, внезапно загорелся рюкзак. Мужчина успел скинуть опасный груз, после чего его арестовали подоспевшие стражи порядка.Задержанным оказался 24-летний Абдалла Айман Абдель Самиа из провинции Гиза. При себе у него сумка с пластиковой бутылкой с легко воспламеняющимися химическими веществами, сообщает ТАСС, со ссылкой на Государственную службу информации Египта.Правоохранители уже установили, что злоумышленник придерживался экстремистских взглядов и планировал диверсию.