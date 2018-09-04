Дочь знаменитого актера Спартака Мишулина экстремально похудела на
фоне конфликта с Тимуром Еремеевым, который утверждает, что является сыном
артиста. Кроме того, на нервной почве у 38-летней женщины начались проблемы со
здоровьем.
Дочь знаменитого актера Спартака Мишулина экстремально похудела на
фоне конфликта с Тимуром Еремеевым, который утверждает, что является сыном
артиста. Кроме того, на нервной почве у 38-летней женщины начались проблемы со
здоровьем.
Карина призналась, что с
тех пор, как в ее жизни появился Тимур, она похудела на восемь килограммов. По
ее словам, самая лучшая диета – это найти себе брата.
"Так что, кому нужно похудеть –
обращайтесь к Еремееву! Он вам попортит нервы – и вы будете стройнее. Еще
у меня начали затекать пальцы, иногда потеют ладони из-за
нервов. Вегетососудистая дистония началась. Безусловно, конфликты
отражаются на здоровье", – цитирует Мишулину. Однако, несмотря на проблемы
с самочувствием, актриса намерена бороться до конца, чтобы доказать, что Тимур
не является сыном Спартака Мишулина.
Актриса пообещала, что, когда "все
это закончится", их семья позовет всех, кто поддерживал их сторону в конфликте.
"А еще я обещала папе родить Спартака Мишулина, но долгое время это
откладывала. Но я обязательно на это решусь!" – заявила Мишулина.
Напомним, конфликт между
Кариной Мишулиной и Тимуром Еремеевым продолжается уже год. Все началось с
резонансного выпуска ток-шоу "Пусть
говорят" "Сын или самозванец?", где вдова и дочь народного
артиста обрушились с обвинениями на Еремеева.
Мужчина объявил о том,
что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Карина Мишулина подала на него
в суд. После проведения ДНК-теста выяснилось, степень родства Тимура Еремеева и
Карины Мишулиной – 99,8%. Однако артистка настаивает на то, что коллега
не является ее братом.