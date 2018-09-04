Дочь знаменитого актера Спартака Мишулина экстремально похудела на фоне конфликта с Тимуром Еремеевым, который утверждает, что является сыном артиста. Кроме того, на нервной почве у 38-летней женщины начались проблемы со здоровьем.

Дочь знаменитого актера Спартака Мишулина экстремально похудела нафоне конфликта с Тимуром Еремеевым, который утверждает, что является сыномартиста. Кроме того, на нервной почве у 38-летней женщины начались проблемы создоровьем.Карина призналась, что стех пор, как в ее жизни появился Тимур, она похудела на восемь килограммов. Поее словам, самая лучшая диета – это найти себе брата."Так что, кому нужно похудеть –обращайтесь к Еремееву! Он вам попортит нервы – и вы будете стройнее. Ещеу меня начали затекать пальцы, иногда потеют ладони из-занервов. Вегетососудистая дистония началась. Безусловно, конфликтыотражаются на здоровье", – цитирует Мишулину. Однако, несмотря на проблемыс самочувствием, актриса намерена бороться до конца, чтобы доказать, что Тимурне является сыном Спартака Мишулина.Актриса пообещала, что, когда "всеэто закончится", их семья позовет всех, кто поддерживал их сторону в конфликте."А еще я обещала папе родить Спартака Мишулина, но долгое время этооткладывала. Но я обязательно на это решусь!" – заявила Мишулина.Напомним, конфликт междуКариной Мишулиной и Тимуром Еремеевым продолжается уже год. Все началось срезонансного выпуска ток-шоу "Пустьговорят" "Сын или самозванец?", где вдова и дочь народногоартиста обрушились с обвинениями на Еремеева.Мужчина объявил о том,что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Карина Мишулина подала на негов суд. После проведения ДНК-теста выяснилось, степень родства Тимура Еремеева иКарины Мишулиной – 99,8%. Однако артистка настаивает на то, что коллегане является ее братом.