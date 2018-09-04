У пострадавших клиентов компании Натали Турс, наконец, наступил страховой случай - с 4 сентября они могут подать заявления на компенсацию за сорванные путешествия.

У пострадавших клиентов компании "Натали Турс", наконец, наступил страховой случай — с 4 сентября они могут подать заявления на компенсацию за сорванные путешествия.Накануне Ростуризм получил право принудительно исключать недобросовестные фирмы из реестра туроператоров, не дожидаясь, пока компания объявит себя банкротом. Первой из реестра исключили "Натали Турс" — компанию, которая в разгар сезона отпусков аннулировала тысячи уже оплаченных туров. Теперь она лишена права на работу в сфере выездного туризма, а обманутые клиенты могут обратиться за страховыми выплатами."Надо учитывать, что страховые выплаты положены только тем туристам, которые приобрели полный пакет у этих туроператоров — то есть и размещение, и перевозку за одну цену в рамках одного договора. Если среди пострадавших есть туристы, которые приобрели только размещение, либо только перевозку, то такие туристы могут обратиться в судебные органы", — объяснила Изо Арахамия, начальник правового управления Федерального агентства по туризму.По закону заявление о компенсации рассматривается в течение месяца. Однако, как отмечают в Ростуризме, в случае с "Натали Турс" дело может занять больше времени, поскольку счет пострадавших клиентов идет на тысячи.