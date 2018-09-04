Более 2% кандидатов в региональные и муниципальные депутаты, решивших
баллотироваться в Единый день голосования 9 сентября, имеют судимость. Среди
партий лидером по числу таких кандидатов является КПРФ.
Более 2% кандидатов в региональные и муниципальные депутаты, решивших
баллотироваться в Единый день голосования 9 сентября, имеют судимость. Среди
партий лидером по числу таких кандидатов является КПРФ.
В соответствии с законом "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ", кандидаты в депутаты должны
сообщать о своей судимости, включая снятую и погашенную. Осужденные за
совершение тяжких или особо тяжких преступлений, если их судимость не снята и
не погашена ко дню голосования, баллотироваться не могут.
Также пассивного избирательного права лишены получившие срок за экстремизм, подвергнутые административным санкциям за пропаганду или публичную
демонстрацию запрещенной атрибутики и символики (нацистской и экстремистских
организаций). На тех, у кого уголовная судимость снята или погашена,
ограничения не распространяются.
В соответствии со статьей 66 Уголовного кодекса России, судимость считается
погашенной с окончанием срока, который был установлен судом для отбытия
наказания. Что касается погашения, то оно предусматривает аннулирование
вызванных судимостью последствий. Ее снятие производится судом или на
основании помилования.
Всего в выборах в единый день голосования 9 сентября участвуют в качестве
самовыдвиженцев или от партий порядка 52,2 тысячи человек, из них судимость
имеют около 1,2 тысячи – это 2,2% от всех кандидатов. Об этом говорится в
РБК, основанном на данных государственной автоматизированной
системы "Выборы".
Самый высокий процент судимостей оказался среди самовыдвиженцев – каждый
20-й или 4,6%. Среди партий лидером оказалась КПРФ. "3,5% выставленных
коммунистами людей были судимы", – говорится в материале. Следом за
коммунистами идет партия "Яблоко". "Среди
выдвинутых от КПРФ и "Яблока" судимость имеет примерно каждый 30-й", – подчеркивается
в материале.
Наиболее распространенными преступлениями, за которые были осуждены
кандидаты, являются кражи (каждый пятый с судимостью), побои, умышленное
причинение вреда здоровью разной степени тяжести (каждый десятый), а также хулиганство – такой "багаж" оказался у почти 9%
кандидатов с судимостью.
Авторы исследования сравнили показатели текущего года с прошлым. В 2017 году
в выборах депутатов разных уровней участвовали более 55 тысяч человек.
Судимость из них имели порядка тысячи, что составляло 1,9% от общего числа
претендентов. "Среди самовыдвиженцев доля судимых составляла 2,9% ", -
указывается в материале. В сравнении с прошлым годом доля судимых
самовыдвиженцев выросла более чем в полтора раза, констатируют журналисты.
Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый день голосования.
В регионах будут избирать высших должностных лиц, депутатов
местных заксобраний,
руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний по
выборам в органы местного самоуправления.