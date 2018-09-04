Более 2% кандидатов в региональные и муниципальные депутаты, решивших баллотироваться в Единый день голосования 9 сентября, имеют судимость. Среди партий лидером по числу таких кандидатов является КПРФ.

Более 2% кандидатов в региональные и муниципальные депутаты, решившихбаллотироваться в Единый день голосования 9 сентября, имеют судимость. Средипартий лидером по числу таких кандидатов является КПРФ.В соответствии с законом "Об основных гарантиях избирательных прав иправа на участие в референдуме граждан РФ", кандидаты в депутаты должнысообщать о своей судимости, включая снятую и погашенную. Осужденные засовершение тяжких или особо тяжких преступлений, если их судимость не снята ине погашена ко дню голосования, баллотироваться не могут.Также пассивного избирательного права лишены получившие срок за экстремизм, подвергнутые административным санкциям за пропаганду или публичнуюдемонстрацию запрещенной атрибутики и символики (нацистской и экстремистскихорганизаций). На тех, у кого уголовная судимость снята или погашена,ограничения не распространяются.В соответствии со статьей 66 Уголовного кодекса России, судимость считаетсяпогашенной с окончанием срока, который был установлен судом для отбытиянаказания. Что касается погашения, то оно предусматривает аннулированиевызванных судимостью последствий. Ее снятие производится судом или наосновании помилования.Всего в выборах в единый день голосования 9 сентября участвуют в качествесамовыдвиженцев или от партий порядка 52,2 тысячи человек, из них судимостьимеют около 1,2 тысячи – это 2,2% от всех кандидатов. Об этом говорится вРБК, основанном на данных государственной автоматизированнойсистемы "Выборы".Самый высокий процент судимостей оказался среди самовыдвиженцев – каждый20-й или 4,6%. Среди партий лидером оказалась КПРФ. "3,5% выставленныхкоммунистами людей были судимы", – говорится в материале. Следом закоммунистами идет партия "Яблоко". "Средивыдвинутых от КПРФ и "Яблока" судимость имеет примерно каждый 30-й", – подчеркиваетсяв материале.Наиболее распространенными преступлениями, за которые были осужденыкандидаты, являются кражи (каждый пятый с судимостью), побои, умышленноепричинение вреда здоровью разной степени тяжести (каждый десятый), а также хулиганство – такой "багаж" оказался у почти 9%кандидатов с судимостью.Авторы исследования сравнили показатели текущего года с прошлым. В 2017 годув выборах депутатов разных уровней участвовали более 55 тысяч человек.Судимость из них имели порядка тысячи, что составляло 1,9% от общего числапретендентов. "Среди самовыдвиженцев доля судимых составляла 2,9% ", -указывается в материале. В сравнении с прошлым годом доля судимыхсамовыдвиженцев выросла более чем в полтора раза, констатируют журналисты.Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый день голосования.В регионах будут избирать высших должностных лиц, депутатовместных заксобраний,руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний повыборам в органы местного самоуправления.