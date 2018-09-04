Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о трех компаниях, работающих под брендом Натали турс.

Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о трех компаниях, работающих под брендом "Натали турс". Такое решение принято после того, как 4 июля в "Натали турс" объявили, что аннулируют все свои туры. Пострадали около 30 тысяч туристов, почти никому из них не удалось вернуть деньги. Туристам и партнерам туроператор задолжал порядка полутора миллиардов рублей, сообщает телеканал "Россия 24".Исключение из реестра позволяет начать страховые выплаты, однако подавляющему большинству клиентов компании это не поможет, потому что суммы гарантий в десятки раз меньше необходимого.