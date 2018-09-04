Футболисты сборной России продолжают подготовку к матчам со сборными Турции и Чехии. О задачах команды сообщил защитник россиян Константин Рауш.

Футболисты сборной России продолжают подготовку к матчам со сборными Турции и Чехии. О задачах команды сообщил защитник россиян Константин Рауш.Константин считает, что нашей сборной, попавшей в восьмерку лучших команд чемпионата мира, необходимо закрепить успех. "Сборная очень хорошо отыграла на чемпионате мира, сейчас важно продолжать этот успех. Я рад вернуться в сборную. Знаю некоторых игроков из сборной Турции, но пока с ними не общался", — цитирует Рауша ТАСС.Защитник "Динамо" Константин Рауш, пропустивший из-за травмы чемпионат мира, вернулся в команду. " Рад, что я вновь с командой. Самое главное, что я здоров, без травмы. Сборная очень хорошо провела чемпионат мира, рад, что она показала такой результат. Наша задача – двигаться дальше. Ребята хорошо тренируются, как и раньше. Моя задача играть на максимуме, а тренер решит, ставить в состав или нет".