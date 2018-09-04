Великобритания так и не извинилась за высказывания своих политиков в адрес президента России. Москва эти резкие слова не забыла – у нее хорошая память, заявили в Кремле.

Великобритания так и не извинилась за высказывания своихполитиков в адрес президента России. Москва эти резкие слова не забыла – у неехорошая память, заявили в Кремле.Представители руководства Великобритании неоднократно позволялисебе забыть о вежливости, говоря о российском лидере. особенно отличился в этомплане бывший глава британского МИДа Борис Джонсон. А извинений из Лондона досих пор не слышно, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наверное, у нас будут долго оставаться в памятиразличные слова, которые говорились представителям руководства Великобритании,в том числе и господином Джонсоном в отношении нашего президента. У нас в этомплане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил", – заявил представительКремля. Песков прокомментировал слова главы ВТБ Андрея Костина в адресДжонсона.Днем ранее Костин резко высказался о поведении главвнешнеполитических ведомств некоторых западных стран, выступая на встречеминистра иностранных дел России Сергея Лаврова со студентами МГИМО. При этомработу самого руководителя российского ведомства глава ВТБ оценил очень высоко.В свою очередь, Песков в беседе с журналистами присоединился к высокой оценке СергеяЛаврова – при этом остальные высказывания Костина комментировать отказался, передаетБорис Джонсон неоднократно выступал с нападками на российскоголидера. В частности, он утверждал, что отравление экс-полковника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери в Солсбери – дело рук Москвы. Позже бывший тогда главойбританского МИДа Джонсон сравнилчемпионат мира по футболу, проходивший летом в России, с Олимпийскими играми вфашистской Германии, пишетВесной этого года пресс-секретарь российского президентазаявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД Борис Джонсондолжны будут извиниться перед Россией за необоснованные обвинения в адресМосквы, напоминает .