Крупномасштабные учения Восток -2018 пройдут сразу на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, а также в Охотском, Беринговом и Японском морях. Активная фаза маневров стартует 11 сентября, рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Крупномасштабные учения "Восток -2018" пройдут сразу на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, а также в Охотском, Беринговом и Японском морях. Активная фаза маневров стартует 11 сентября, рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.Министр уточнил, что внезапные проверки, которые прошли в войсках, – это тоже часть маневров. Сейчас подразделения российской армии проводят тренировки на незнакомых полигонах. Всего в "Востоке -2018" примут участие 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч боевых машин, 1 тысяча самолетов и вертолетов, 80 кораблей.Кроме того, Сергей Шойгу рассказал, что в подмосковном парке "Патриот" будет построен главный храм вооруженных сил. Идея уже одобрена государством и духовенством, разработан проект здания, уточнил министр. На территории храма появится выставка, посвященная истории отечественной армии.