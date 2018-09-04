На две недели после выброса неизвестного вещества остановлена работа завода Титан в Крыму. Завод остановлен в связи с увеличением концентрации сернистого ангидрида в воздухе, отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

На две недели после выброса неизвестного вещества остановлена работа завода "Титан" в Крыму. Завод остановлен в связи с увеличением концентрации сернистого ангидрида в воздухе, отметил глава Крыма Сергей Аксенов.За время остановки предприятия, все сотрудники получат заработную плату в полном объеме, сообщает ТАСС. Увеличение концентрации вредных веществ в воздухе произошло в связи со снижением ночной температуры и увеличением дневной. На место выброса вредных веществ прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова.Выброс неизвестного вещества произошел в Армянске в ночь на 24 августа. После этого на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет. В воздухе распространился устойчивый запах кислоты.Причиной произошедшего стало испарение содержимого кислотонакопителя, который используется филиалом компании "Титановые инвестиции", пояснил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.Из-за этого с 4 сентября в городе объявлены двухнедельные школьные каникулы. Из Армянска будут вывезены дети дошкольного возраста и ученики начальной школы. Это почти четыре тысячи детей.Первоклассники и дошкольники выедут из города с родителями, а ученики со второго по 11 классы едут самостоятельно с учителями, отметила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. Они будут направлены в оздоровительные лагеря Евпатории, Бахчисарайского и Сакского районов.