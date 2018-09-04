Свалка у входа в сады. Дачники из садового товарищества «Уварово» жалуются на не регулярный вывоз мусора. Из-за этого помойка постоянно переполнена. В жару отходы разлагаются, отсюда и далеко не приятные ароматы. Самое интересное, что возле помойки находится детская площадка, которую местные жители оборудовали своими силами. Утонет ли игровая зона в мусоре, и куда смотрит председатель СНТ, расскажем далее.

Свалка у входа в сады. Дачники из садового товарищества Уварово жалуются на не регулярный вывоз мусора. Из-за этого помойка постоянно переполнена. В жару отходы разлагаются, отсюда и далеко не приятные ароматы. Самое интересное, что возле помойки находится детская площадка, которую местные жители оборудовали своими силами. Утонет ли игровая зона в мусоре, и куда смотрит председатель СНТ, расскажем далее.(мкрн. Уварово)Мало того, что помойка переполнена, да и ещё территория рядом с баком завалена. Наталья Куклева живёт в доме, который фактически прилегает к этой "благоухающей" зоне. Возмущению женщины нет предела. С каждым днём отходов становится всё больше, а мусоровывозящая машина последний раз приезжала 27 августа, говорит пенсионерка.Наталья Куклева, житель микрорайона: "Я позвонила в организацию, которая мусор у нас вывозит и мне сказали, что заказов нет, а у СНТ долг 13500 на сегодняшний день. А председатель в отпуске".Рядом с помойкой располагается детская площадка. Оборудовали зону отдыха для малышей и подростков местные жители сами. Обустроили прямо в лесной зоне. Один из тех, кто вложил силы, деньги и душу в эту игровую и спортивную зону Александр Абрамов. Вот только такое соседство с разрастающейся свалкой мужчину далеко не радует.Александр Абрамов, житель микрорайона: "Очень обидно, тем более, я здесь живу и у меня это особо остро всё воспринимается. Главная причина в том что создалась такая ситуация это то что садоводы хотят жить но не хотят платить взносы".О том, что часть дачников, а входят в состав СНТ порядка 700 домов, действительно не платят, говорят и вот эти объявления. Тем не менее это не оправдание, настаивают добропорядочные садоводы и местные жители. С неплательщиками надо работать. И это обязанность председателя садового товарищества.- Предлагаете мусорку перенести?- Да, прямо к дверям правления, чтобы они дышали этим и видели, может тогда они поймут.За горы неубранного мусора действительно несёт ответственность председатель СНТ. Об этом нам рассказали в региональной инспекции административно-технического надзора. После нашего сообщения сотрудники госинспекции обещали выйти на место.Вячеслав Дудкин, зам. начальника региональной госинспекции адмтехнадзора: Уварово?- Да- Уварово СНТ. Я сейчас запишу информацию в книгу горячей линии и начальник завтра распишет, и сотрудники выйдут туда и поработают с председателем.Нарушение правил благоустройства и содержания территорий влечёт наложение административного штрафа: на должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических - от 10 до 50 тысяч рублей. За повторное сумма в разы больше до 200 тысяч. Вот только в СНТ намерены избежать штрафа. По словам председателя, мусора в этом месте сегодня уже не будет.Наталья Коркунова, и. о.председателя СНТ "Уварово": "У нас вывоз мусор производится по звонку. Но нам надо заказывать заранее, накануне, чтобы в понедельник вывезли, нам нужно в воскресенье позвонить. Лодка приезжает в течение дня до шести вечера. Я сегодня лодку жду с пяти до шести вечера".Должников, действительно много, поясняет председатель. Однако за электроэнергию и вывоз мусора СНТ платит в первую очередь. Вот только, как нам сообщили местные жители мусор сегодня так и не увезли. К слову, это далеко не единичный случай, бак переполняется регулярно, говорят дачники. Так что просим региональную инспекцию административно-технического надзора держать вопрос с вывозом отходов в садовом товариществе "Уварово" на контроле.