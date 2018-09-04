О чём поют в Пиренейских долинах Испании, кто в Хорватии носит перслук и как звучит польское настроение. Владимир в 8-й раз принимает международный фестиваль народного творчества Золотое кольцо. Кроме России в нём участвуют 5 стран мира. Что привезли в нашу область иностранные гости - узнала Маргарита Махрова.

О чём поют в Пиренейских долинах Испании, кто в Хорватии носит перслук и как "звучит" польское настроение. Владимир в 8-й раз принимает международный фестиваль народного творчества "Золотое кольцо". Кроме России в нём участвуют 5 стран мира. Что привезли в нашу область иностранные гости - узнала Маргарита Махрова.Старинная арагонская песня из самого сердца Пиренейских долин. Этот фольклорный коллектив приехал в Россию из Испании, чтобы поделиться частицей народной культуры.Жозе Мари Паласио, участник коллектива из Испании: "История этих костюмов насчитывает более двухсот лет. Это один из необычных костюмов, потому что такие шляпы надевали во время мужских танцев в Пиренейских долинах Испании. Эта для танца Хэка, а это - Эмбун, танец с палками".А так репетирует фольклорная группа из польского города Познань. Свои традиции они бережно сохраняют уже сотни лет.Марта Маруневич, участница коллектива из Польши: "Мы исполняем традиционные польские песни, поём и танцуем, сохраняем фольклор разных районов Польши, к примеру, Кашубского".У каждого коллектива своя изюминка. К примеру, в группе из Хорватии более 300 человек разного возраста. На фестиваль во Владимир приехала только часть состава.Здравко Миатович, участник коллектива из Хорватии: "Мы поём традиционные свадебные песни, обрядовые хорватские композиции. Это традиционный костюм: штаны, сапоги, рубаха и ремень, а также расшитая мужская жилетка - перслук".Фестиваль народного творчества - это общение культур. Иностранцев организаторы удивляют и мастер-классом по созданию куколки-оберега.Людмила Чкалова, художник Центра народного творчества: "Очень заинтересованы, берут в руки куколок, рассматривают, улыбаются. Я думаю, работа руками понятна без слов".У фестиваля "Золотое кольцо" в этом году "европейское лицо". Во Владимир приехали коллективы из Австрии, Италии, Испании, Хорватии и Польши. Все участники впервые в России.Елена Маслова, директор Областного центра народного творчества: "Страны повторяться могут, а коллективы нет, всегда приезжают разные, в этом, наверное, прелесть. Государственный российский дом народного творчества и организации, которые занимаются фольклорным движением, это СИОФФ России и ЮНЕСКО, дают свои предложения по участию".Тамара Пуртова, директор Государственного российского дома народного творчества им. Поленова: "В условиях сегодняшних санкций, которым нас подвергают, мы прекрасно можем увидеть, что санкции эти никак не влияют на народное творчество, мы не имеем барьеров".За время фестиваля участники выступят в нескольких городах области. Такой культурный обмен - своеобразный вид народной дипломатии.Михаил Колков, вице-губернатор по социальной политике: "За все годы фестиваля более 200 артистических команд, а это несколько тысяч артистов, побывали в России, открыли её для себя, а своё искусство - зрителям!"Одна из главных задач фестиваля - показать, что народное творчество продолжается уже в новых поколениях и стирает границы между людьми.