В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В Хельсинки местный Йокерит принимал китайский Куньлунь Рэд Стар и гости довольно долго сохраняли интригу. Но в итоге джокеры сумели выиграть с разницей в три шайбы – 6:3. Два гола на счету Маннинена.

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В Хельсинки местный "Йокерит" принимал китайский "Куньлунь Рэд Стар" и гости довольно долго сохраняли интригу. Но в итоге "джокеры" сумели выиграть с разницей в три шайбы – 6:3. Два гола на счету Маннинена.После того, как ан 2-й минуте Бартли вывел "Куньлунь" вперед, хозяева к середине матча сумели совершить внушительный камбэк: Столлери, Мозес, Йоэнсуу и Маннинен сделали счет 4:1. Но гости сдаваться не собирались и в начале 3-го периода сократили счет до минимума (Бек и Граньяни). Однако Регин и тот же Маннинен успокоили трибуны, принеся финнам победу.В двух других матчах дня казанский "Ак Барс" на своем льду выиграл у минского "Динамо" (2:0), а нижнекамский "Нефтехимик" с футбольным счетом 0:1 проиграл гостям из подмосковного "Витязя".