Водитель фургона проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выскочил на перекресток, где в него врезалась легковушка. После это машина предполагаемого виновника ДПТ перевернулась и накрыла машину на встречной полосе.

Камера запечатлела момент столкновения нескольких автомобилей, произошедшего во вторник, 3 сентября, на пересечении улиц Пантелькина и Гоголя в Стерлитамаке.Судя по кадрам видео, водитель фургона проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где получил удар в "борт" от легковушки.После столкновения машина предполагаемого виновника ДТП опрокинулась на бок, "накрыв" транспортное средство, стоявшее на полосе встречного движения.О пострадавших в результате аварии не сообщается.