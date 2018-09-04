Мария Голубкина призналась, что считала родным отцом Андрея Миронова даже после того, как доброжелатели сообщили, что это не так. О том, как складывается жизнь актрисы, которую и сам великий актер считал родной дочерью, Мария рассказала в программе Судьба человека.

Мария Голубкина призналась, что считала родным отцом Андрея Миронова даже после того, как "доброжелатели" сообщили, о том, что это не так. Сам великий актер говорил, что у него две дочки, и обе – Маши. С родной дочерью Миронова Марией она снялась в фильме "Свадьба" Павла Лунгина. Многие зрители воспринимали их как сестер, настолько девочки были похожи.Вспоминая, каким был Андрей Миронов в семье, Мария рассказывает, что он не был строгим, но был "истерически–психическим". У него все время болела голова, он много работал, а в промежутках между репетициями и спектаклями пытался воспитывать приемную дочь. "И орал на меня как ненормальный", – рассказывает актриса в программе "Судьба человека".Мать Марии — Лариса Голубкина — участвовала в воспитании изредка, в основном, когда дочь получала плохие отметки в школе.Впервые Мария она снялась в кино в 16 лет в фильме "Ребро Адама". Потом были роли в картинах "Святой и грешный", "Соловей-Разбойник" и другие.А в 21 год она познакомилась с Николаем Фоменко и сразу поняла, что он- идеально ее человек. Актриса вспоминает, что сразу стала любимой, которую готовы "нести на край Вселенной".Фоменко развелся с женой, которая была на тот момент беременна от другого мужчины и впоследствии вышла за него замуж, и женился на Маше Голубкиной.Они прожили вместе 13 лет, в их браке родились дочь Настя и сын Иван, но однажды в прямом эфире радиостанции, на которой вместе работали Николай и Мария, их слушатели узнали, что пара решилась развестись."В какой-то момент мне все надоело", — вспоминает актриса. "Я Николая Фоменко люблю как родного человека, но спать с ним уже не буду никогда. Я его не хочу", – признается Мария Голубкина.Некоторое время назад ее поклонники узнали, что у актрисы роман с сыном Василия Ливанова Борисом. Многих удивило, что ее избранником стал человек, который был осужден за убийство.Однако Мария говорит, что очень любит и уважает Бориса. Однако, признается актриса, жить вместе они не могут.Кто помог Марии по-другому посмотреть на отношения с матерью, как складываются отношения с Марией Мироновой, как и где они с мамой узнали о смерти Андрея Миронова кто ее настоящий отец и как она призналась в любви Александру Ширвиндту?Об этом актриса рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".