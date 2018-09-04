Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству здравоохранения России Минздраву актуализировать порядки оказания медицинской помощи по профилю онкология.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству здравоохранения России Минздраву актуализировать порядки оказания медицинской помощи по профилю "онкология".Как передает ТАСС, данное поручение ведомство получило в рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".Минздрав должен до 20 ноября 2018 года отчитаться правительству о покупке дорогостоящего медицинского оборудования, провести маршрутизацию пациентов, привести отечественные врачебные рекомендации для лечения онкологии в соответствие с передовыми международными методиками, а также отработать модель цифровизации клиник, которая позволит осуществлять контроль за состоянием здоровья больных раком на всех этапах оказания им медицинской помощи.Кроме того, руководитель кабинета министров поручил министерству здравоохранения в рамках госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2019-2021 годах, "проработать вопрос проработать вопрос введения способов оплаты и тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию".Национальный проект "Здравоохранение" одобрен президиумом Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам и в течение 6 лет на его внедрение из бюджета будет выделен 1 триллион 36 миллиардов рублей.